Free lance “une surprise exclusive” sur toutes les Freebox Révolution

Une immersion inédite dans The Last of Us pour les abonnés Freebox Revolution. Le FAI annonce une nouvelle expérience visuelle sur l’interface des players de sa box iconique.

“Une surprise exclusive pour votre Freebox Revolution”, a annoncé Free le 11 avril en fin de journée. Les fans de la série The Last of Us et abonnés à la box emblématique de Free ont de quoi se réjouir, l’opérateur propose une nouvelle expérience visuelle et sonore exclusive à l’occasion de la sortie très attendue de la saison 2. Grâce à une collaboration avec la plateforme Max, les détenteurs de la Freebox Revolution peuvent désormais plonger dans l’univers sombre et envoûtant de la série à travers un habillage inédit de leur interface TV et apprécier une nouvelle apparence.

Les abonnés peuvent découvrir des éléments graphiques directement inspirés du monde ravagé de The Last of Us, avec des animations faisant écho à la propagation du Cordyceps, champignon redouté au centre de l’intrigue. L’ambiance sonore n’est pas en reste, puisqu’elle puise dans la bande originale de la série pour renforcer l’immersion.

Un easter egg

Mais ce n’est pas tout : Free a glissé un easter egg dans cette nouvelle interface. En entrant le fameux code Konami — haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite — via leur télécommande. Le code permet d’accéder à une animation , s’en suivra l’ouverture de l’application MAX. Free a lancé cette semaine une nouvelle chaîne TV gratuite Max – L’Actu sur le canal 32. Les abonnés Freebox Révolution comme les autres peuvent accéder à des trailers, bonus/coulisses mais aussi un tutoriel, pour expliciter le parcours de souscription à la plateforme qui n’est pas évident pour tout le monde.

