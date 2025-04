7 nouveaux films en tout genre débarquent sans surcoût pour les abonnés Free

Val Kilmer, Denzel Washington, Brad Pitt et les Chevaliers du Fiel au programme des nouveautés du week-end sur Oqee Ciné.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de titres, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés tous les vendredis. Ce week-end, Oqee Ciné propose une nouvelle sélection de 7 films. Au menu, un drame judiciaire, de l’animation, un biopic sportif et un film musical.

L’Affaire Roman J. (2017, Drame/Judiciaire) Réal. : Dan Gilroy Avec : Denzel Washington, Colin Farrell. Un avocat idéaliste est confronté aux réalités du système judiciaire de Los Angeles.

Spartan (2004, Thriller) Réal. : David Mamet Avec : Val Kilmer, Derek Luke. Un agent secret tente de retrouver la fille disparue d’un haut fonctionnaire.

Le Stratège (2011, Biopic/Sport) Réal. : Bennett Miller Avec : Brad Pitt, Jonah Hill. Le manager des Oakland Athletics bouleverse le monde du baseball grâce aux statistiques.

Le Crystal Magique (2020, Animation/Famille) Réal. : Regina Welker Avec : Emmy Verhey (voix), Patrick Roche (voix). Une hérissonne et un écureuil partent sauver la nature en récupérant un cristal volé.

Chevalier du Fiel : Otaké (2020, Humour/Spectacle). Le célèbre duo comique incarne une galerie de personnages délirants sur scène.

Funny Lady (1975, Musical/Drame) Réal. : Herbert Ross Avec : Barbra Streisand, James Caan. Fanny Brice poursuit sa carrière artistique tout en affrontant les épreuves de sa vie privée.

Les Caprices d’un Fleuve (1996, Drame/Historique) Réal. : Bernard Giraudeau Avec : Bernard Giraudeau, Richard Bohringer. Un aristocrate est envoyé en Afrique au XVIIIe siècle pour y établir une colonie.

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile (forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est accessible sur de nombreux supports : mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick et le web. Elle dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox, y compris ceux dépourvus d’Oqee, comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox