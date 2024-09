Nouveau : Free Mobile lance soudainement la voix sur 5G pour ses abonnés, une première en France

En plus du lancement de sa 5G SA, Free Mobile déploie une nouvelle technologie pour ses abonnés 5G : la VoNR.

Free Mobile revient en force sur le terrain de l’innovation. En retard jadis face à ses rivaux sur le lancement de certaines technologies comme la VoLTE, VoWiFi ou encore l’eSIM, l’ex-trublion cherche à marquer les esprits ce 18 septembre en lançant non seulement avant la concurrence sa 5G SA à destinations de ses abonnés, mais également la VoNR (Voice over New Radio). Free devient ainsi le premier opérateur à lancer cette nouvelle technologie en France. Celle-ci permet la prise en charge de la communication vocale sur un réseau 5G. Elle présente plusieurs avantages comme un temps d’établissement des appels plus rapides, un temps de latence réduit, une meilleure qualité de la voix ou encore une autonomie renforcée de la batterie du téléphone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox