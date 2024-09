Free Mobile : comment activer la 5G SA désormais incluse dans votre offre ?

Free propose maintenant la 5G SA à ses abonnés, dans ce tutoriel, Univers Freebox vous indique comment l’activer gratuitement.

Free vient de lancer son réseau 5G Stand Alone et ses abonnés avec un mobile compatible peuvent dès à présent en bénéficier, à condition de réaliser une manipulation sur leur espace abonné. Il vous suffit d’entrer vos identifiants mobiles sur cette page, puis de vous rendre dans la section “mes options” disponible via le bandeau latéral du site web.

Vous y trouverez tout en haut la section 5G SA, avec l’opportunité de l’activer directement. En cliquant sur la bulle d’information, vous atterrirez sur une page vous indiquant quelques informations utiles. Free Mobile rappelle notamment qu’il est nécessaire, pour bénéficier de ce nouveau réseau, d’avoir un terminal compatible. Mais plus important encore, l’activation seule de l’option ne suffit pas, il est également nécessaire de passer en mode avion, puis de désactiver ce mode sur votre smartphone. Une fois cette manipulation réalisée, vous aurez alors accès à la 5G SA dès que vous serez à portée d’une antenne 3.5 GHz de Free Mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox