Free Mobile annonce que les appels 4G sont désormais possibles sur de vieux smartphones Samsung

Free annonce que les Samsung Galaxy S9 peuvent enfin bénéficier de la VoLTE. Bonne nouvelle pour ceux qui conservaient encore ces smartphones plutôt anciens.

Si vous avez encore un vieux Samsung Galaxy S9, vous pouvez dès à présent profiter des appels 4G chez Free Mobile. Le compte officiel Free 1337 annonce aujourd’hui que ces modèles sont désormais compatible avec la VoLTE.

Si vous êtes éligibles, vous recevrez ainsi une notification de mise à jour de configuration système (voir ci-dessous). Une fois cette dernière installée, il vous faudra simplement redémarrer votre téléphone et vérifiez dans vos paramètres si l’option “Appels VoLTE” est activée.

Crédit image : Free 1337

La voix sur 4G est une technologie permettant d’émettre et de recevoir des appels depuis son smartphone via le réseau 4G (et non plus le réseau 3G/2G). Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide alors que la qualité sonore est nettement améliorée. Par ailleurs, la navigation sur internet et les téléchargements en 4G restent possibles pendant les communications voix. Si vous souhaitez savoir si votre smartphone est compatible, vous pouvez vérifier sur cette liste fournie par l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox