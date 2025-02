SFR annonce à des abonnés la fin de son réseau câblé FTTB, ils devront passer à la fibre

Des abonnés FTTB de SFR sont prévenus, l’opérateur cessera l’exploitation de son réseau fin 2025.

La fin du coaxial approche. RED by SFR a récemment informé par e-mail certains de ses abonnés que le réseau câblé FTTB de SFR cessera d’être exploité à compter du 31 décembre 2025. Une décision qui s’inscrit dans une restructuration technologique visant à moderniser les infrastructures et à privilégier la fibre optique FTTH (Fiber to the Home).

Depuis plus de 5 ans, SFR poursuit un vaste programme de migration vers le FTTH, jugé plus pérenne et performant. L’abandon du réseau FTTB s’inscrit dans cette logique, afin d’offrir aux abonnés un service plus stable et évolutif. L’opérateur met en avant l’éligibilité des abonnés actuels coaxial à ses offres fibre, garantissant une transition sans perte de service. Ces derniers devront migrer vers une offre FTTH de l’opérateur ou choisir un autre fournisseur d’accès à Internet. Cette migration nécessitera l’installation d’une nouvelle prise fibre optique dans leur domicile. L’offre fibre de Red by SFR propose le WiFi 6 et des débits de 2 Gbit/s en download et 1 Gbit/s en upload.

Certains clients FTTB du FAI se posent aujourd’hui la question : vont-ils continuer de profiter de certaines option comme l’IPv4 fullstack et le mode bridge ? Pour l’heure, le mail indique qu’ils pourront profiter des services auxquels ils ont souscrit sans les citer clairement.

Photo : X ( @_adriend_)

Qu’est-ce que le FTTB de SFR ?

Le FTTB, ou « Fiber to the Building », est une technologie d’accès à Internet où la fibre optique est déployée jusqu’au pied des immeubles, mais le raccordement final aux logements se fait via le réseau coaxial. Cette technologie, issue de l’héritage de Numericable racheté par SFR en 2014, permet d’offrir des débits (jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement), mais reste inférieure en performance à la fibre FTTH, qui offre une connexion 100 % optique jusque dans les logements.

