Orange stoppe l’hémorragie et gagne enfin des abonnés sur le fixe

Ça va mieux pour Orange en France. Ses résultats commerciaux et financiers sont dans le vert au 3e trimestre. L’opérateur historique sort la tête de l’eau sur le fixe après plus d’un an dans le rouge.

Orange a dévoilé ce jeudi ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2024. L’opérateur historique rend une copie plutôt solide commercialement et financièrement. Après avoir perdu une centaine de milliers d’abonnés sur le fixe en 2023, puis plus de 40 000 lors du 1er semestre 2024, le FAI annonce le gain de 6000 abonnés sur le segment durant l’été portant son nombre d’abonnés fixe à 12,4 millions. Ce retour à des recrutements positifs lors du 3e trimestre est tiré par la fibre qui constitue un levier essentiel de croissance pour Orange, avec 259 000 nouveaux foyers connectés sur la période pour un total de 8,5 millions d’abonnés FTTH. Au 30 septembre 2024, près de 39,5 millions de foyers en France sont raccordables à la fibre Orange, représentant 90% du territoire.

Sur le segment mobile, les ventes nettes ont atteint 83 000 nouveaux abonnés au cours du troisième trimestre, avec un taux de résiliation modéré de 13,8%, L’opérateur se stabilise puisqu’il avait recruté autant d’abonnés sur le segment lors du 3e trimestre 2023.

Avec un chiffre d’affaires de 4,496 milliards d’euros pour la France, Orange enregistre une croissance de 1,3% sur un an, soit une augmentation de 59 millions d’euros. Cette progression est principalement tirée par les services de détail, qui affichent une hausse de 1,6% (+45 millions d’euros), ainsi que par une forte augmentation des autres revenus (+19,9% ou +30 millions d’euros). Le segment Wholesale, regroupant les services aux opérateurs, reste en légère décroissance (-1,9% ou -21 millions d’euros), mais cette baisse s’effectue à un rythme plus lent, en grande partie en raison de la saisonnalité du roaming des visiteurs.

Malgré une légère décroissance des ventes nettes convergentes (-14 000), la croissance de l’ARPO (revenu moyen par utilisateur) convergent, qui s’élève à 77,7 euros (+3,9 euros en un an), a permis de compenser cette baisse. Les services convergents affichent ainsi une progression notable de 4,6% sur le trimestre. Et cela devrait continuer lors du 4e trimestre puisque Orange a enrichi ses offres récemment. Sur le fixe plus globalement, l’opérateur s’attend à une nouvelle progression dans les recrutements après avoir augmenté le débit de ses Livebox et rendu beaucoup plus attractive son offre Livebox Max.

“Nous avons continué d’améliorer notre performance grâce à une stratégie commerciale ciblée et disciplinée. Orange France capitalise sur la solidité de sa base de clients, sur la qualité reconnue de son réseau, comme en témoigne le succès des jeux olympiques, et sa position de leader en termes de Net Promoter Score”, se félicite le leader du marché sur le fixe et le mobile.

