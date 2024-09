Comparatif Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom : qui engrange ou perd le plus d’abonnés sur le mobile et le fixe ?

Lors du 2e trimestre, Free continue son cavalier seul sur les deux segments. Orange se reprend sur le mobile alors que la fuite massive d’abonnés se poursuit pour SFR.

Quel opérateur a gagné le plus d’abonnés sur le marché des box et du mobile lors du 2e trimestre 2024 ? Premier recruteur sur l’année 2022 et 2023, Free Mobile a confirmé son leadership sur le segment mobile avec le gain de 120 000 nouveaux forfaits malgré la perte continue d’abonnés au forfait 2€ (-65 000). L’opérateur compte désormais 15,3 millions de client. Il explique notamment ce succès par “le respect de son engagement de prix inchangés sur ses deux offres Mobile historiques (Forfait 2€ et Forfait Free à 19,99€/mois)”.

Second, Orange signe un trimestre de bonne facture avec le gain 104 000 nouveaux abonnés grâce à une bonne dynamique de la marque Sosh, c’est beaucoup mieux que les 9000 ventes nettes enregistrées lors du 1er trimestre. Cette performance lui permet de doubler Bouygues Telecom sur la période, lequel a séduit 59 000 nouveaux clients, doublant malgré tout ses recrutements par rapport aux trois premiers mois de l’année. Derrière, SFR inquiète de plus en plus. Après avoir vu partir 487 000 de ses clients à la concurrence lors du premier exercice de l’année, l’opérateur au carré rouge n’a pas réussir à stopper l’hémorragie, cette fois ce sont 343 000 abonnés qui l’ont quitté. Ses concurrents en profitent.

Recrutements sur le mobile (ventes nettes) 1- Free Mobile : +120 000 2- Orange : +104 000 3- Bouygues : +59 000 4- SFR : -343 000 Orange perd moins d’abonnés sur le fixe, le contraire pour SFR Même tendance sur le fixe. Poussé par la Freebox Ultra, Free l’emporte une fois de plus commercialement sur le marché des box internet avec ke gain de 40 000 nouveaux abonnés. Si ses recrutements sont en ligne avec le 2e trimestre 2023, ils ralentissement par rapport aux trois premiers de l’année, période durant laquelle le FAI a vendu deux fois plus de nouveaux abonnements. Toujours second, Bouygues Telecom en a gagné 32 000 et se stabilise alors qu’ Orange en a perdu 4000 sur la même période. L’opérateur historique espère pouvoir retrouver des recrutements positifs après la perte de 43 000 abonnés lors du 1er trimestre. Pour sa part, SFR reste dans le rouge avec la fuite de 87 000 abonnés sur le segment, c’est davantage que lors de l’exercice précédent (-77 000). Au total, l’opérateur a vu son parc se réduire de près d’1 million d’abonnement sur les deux segments cumulés depuis le début de l’année. Recrutements sur le fixe ( ventes nettes) 1- Free : +40 000 2- Bouygues :+32 000 3- Orange : -4000 4- SFR : -87 000 Orange éternel 1er, Free toujours 2e sur la fibre C’est devenu une habitude Orange affiche encore très bonne dynamique sur la fibre lors du 2e trimestre avec 261 000 nouveaux clients (migrations comprises). Son succès sur le segment, il doit aussi à son parc ADSL, plus conséquent que les autres. S’il avait conservé de peu son leadership en matière de recrutements lors du 1er trimestre, l’opérateur reprend les devant face à Free qui lui a enregistré 189 000 nouveaux abonnés, en baisse par rapport au trimestre précédent (+ 232 000). Bouygues Telecom et ses 115 000 ventes reste à distance des deux leaders et se maintient sans forcer à la troisième place alors que SFR qui ne peut suivre la cadence de ses rivaux depuis déjà plusieurs années, affiche des recrutements très en-deçà de ses rivaux, le FAI a recruté 5 fois moins de nouveaux clients sur le segment qu’Orange Nouveaux abonnés fibre 1- Orange : + 261 000 2- Free : +189 000 3- Bouygues : +115 000 4- SFR : + 46 000 (FTTH, FTTB et box 4G)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox