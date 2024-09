Bouygues Telecom condamné à son tour pour ne pas avoir payé ses factures d’électricité à Orange

La filiale télécoms de Bouygues est condamnée par le tribunal de commerce de Paris à verser 5,9 millions d’euros à Orange.

Après SFR et les 10 millions à verser à Orange pour des impayés sur les frais d’énergie, c’est au tour de Bouygues Telecom de passer à la caisse. Selon L’Informé, le tribunal de commerce de Paris a tranché une nouvelle fois en faveur de l’opérateur historique dans un litige lié à la location de son réseau cuivre et à l’hébergement d’équipements de fibre optique dans ses locaux. En juillet dernier, Bouygues Telecom s’est ainsi vu condamné à verser 5,9 millions d’euros à Orange pour le même motif, l’opérateur a refusé de payer ses factures d’électricités. Tout comme SFR, Bouygues Telecom a estimé que les sommes demandées par l’opérateur historique étaient trop élevées en remettant en cause sa gestion.

Car il faut le savoir, Orange fait non seulement payer l’accès à son vieux réseau à ses rivaux mais leur facture aussi les coûts de l’énergie générés par l’utilisation de ses infrastructures. Un préavis de trois mois lui permet également de revoir les montants, le tout encadré par l’Arcep. Le tribunal de commerce de Paris estime que ce préavis a bien été respecté par Orange et que ce dernier “paie l’électricité pour ses activités au même coût que celui qu’il refacture”. Pour sa part, Free a payé toutes ses factures d’électricité.

