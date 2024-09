Que vient faire Xavier Niel chez TikTok ?

Le fondateur de Free a bien des choses à apporter à la maison-mère de TikTok, ByteDance, dont il a intégré le conseil d’administration le 1er septembre.

C’était la surprise de cette rentrée dans le monde de la Tech : Xavier Niel intègre le conseil d’administration du groupe asiatique possédant TikTok, en remplacement de Philippe Laffont. « Personne ne s’attendait à cette nomination, reconnaît Renaud Kayanakis, directeur Telecoms, Medias & Divertissement au cabinet de conseils SIA Partners. Elle n’a rien d’anodin, car elle survient au moment où la pression juridique s’accentue sur le réseau social des deux côtés de l’Atlantique ». Alors pourquoi Xavier Niel rejoint-il le navire ?

Selon l’analyste interrogé par Capital, Xavier Niel et son carnet d’adresse fourni, tant auprès d’entreprises que de politiques du fait de ses investissements très variés en Europe, pourrait apporter cette connaissance du marché européen qui permettrait à ByteDance de naviguer plus aisément dans ce marché qui se méfie des géants du numérique étranger. Sa position en tant qu’investisseur dans plusieurs initiatives de l’IA comme Mistral AI, Kyutai ou Poolside AI serait aussi un plus indéniable, TikTok utilisant énormément l’intelligence artificielle dans ses algorithmes. Avec Niel comme intermédiaire, les synergies pourraient être ainsi facilitées.

Médina Koné, professeur de marketing digital à l’Institut de l’Internet et du multimédia interrogé par le Parisien, considère qu’il s’agit aussi d’un besoin pour le créateur de Free de continuer à se diversifier. ” Il fait partie de ces dirigeants de la tech, comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg, qui sont habités par leurs projets et leurs produits et il voit bien que les réseaux sociaux sont le nouveau pétrole et que les Européens sont hors du jeu, alors que la Chine est dynamique ” analyse-t-elle.

