Free envoie un mail à ses abonnés pour les inciter à télécharger sa nouvelle application

L’application Free permet aux abonnés Free Mobile et Freebox de gérer leur offre depuis leur smartphone.

“Avez-vous téléchargé la toute nouvelle application Free ?” Dans un courriel actuellement envoyé à ses abonnés, Free promeut la nouvelle mouture de son application d’espace abonné rebaptisée sobrement “Free”, d’abord lancée pour les abonnés Freebox en septembre 2022, avant d’intégrer en son sein l’espace Free Mobile en mai 2024, une première pour l’opérateur qui a finalement répondu à une attente importante et logique de ses clients. Dans ce mail, Free met en avant plusieurs fonctionnalités de son application comme consulter et télécharger ses factures en un clin d’oeil, suivre en temps réel sa consommation en France ou à l’étranger pour les abonnés mobile, ou encore la possibilité de modifier ses informations personnelles. Sans oublier la possibilité de souscrire une nouvelle ligne ou changer de forfait.

Et ce n’est pas tout, les abonnés Freebox peuvent quant à eux suivre leur commande, accéder à leurs informations WiFi, mettre à jour leurs coordonnées bancaires, gérer le contrôle parental ou même commander un répéteur WiFi ou acheter une Smart TV Samsung. Sur l’espace abonné mobile,

Pour ceux qui ne seraient donc pas au courant de l’existence de cette application de plus en plus complète, en atteste le lancement de 4 fonctionnalités cette semaine sur la partie mobile comme la possibilité de commander et activer une carte SIM, un QR Code est affiché afin de télécharger l’app sur iOS ou Android.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox