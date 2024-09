Free Mobile dégaine une nouvelle offre “Série Free” à moins de 10€ face à une concurrence féroce

160 Go de data/mois pendant 1 an chez Free Mobile à seulement 9,99€/mois, c’est désormais possible.

Après avoir boosté de 20 Go son offre Série Free début juillet, Free Mobile décide pour la rentrée de baisser d’1 euro le prix de sa formule. Celle-ci intègre 160 Go en 4G à consommer en France métropolitaine mais aussi 20 Go depuis Europe/DOM ainsi que les appels, SMS, MMS illimités.

Compatible avec la VoWiFi et la VoLTE, cette offre est d’une durée d’un an, par la suite les abonnés Série Free basculeront vers le forfait 5G de l’opérateur à 19,99€/mois avec 399 Go de data en France métropolitaine ainsi que 35 Go dans plus 100 destinations partout dans le monde.

Avec cette baisse de prix, Free Mobile répond aux offres agressives de la concurrence. B&You propose pour sa part un forfait 5G incluant 100 Go à 8,99€/mois ou 150 Go à 11,99€. Red by SFR tente le tout pour le tout avec une offre 5G 100 Go à 7,99€. Alors que Sosh affiche un forfait 4G 100 Go à 9,99€ et 150 à 12,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox