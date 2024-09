Les abonnés NRJ Mobile touchés par divers problèmes, Bouygues Telecom promet une résolution proche

Des soucis techniques touchent de nombreux abonnés NRJ Mobile, notamment au niveau du service client. Son propriétaire Bouygues Telecom est au courant et promet travailler dessus.

A travers de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux et auprès de Que Choisir, l’association de consommateur indique que NRJ Mobile est touché par des problèmes techniques variés. C’est notamment du côté du service client que le bât blesse : des abonnés indiquent ne pas pouvoir se connecter à leur espace client ou joindre un téléconseiller, peu importe le moyen utilisé. D’autres assurent rencontrer des problèmes pour passer des appels ou se connecter depuis l’étranger, parfois, c’est même l’activation de la ligne qui pêche.

De quoi faire enrager les abonnés qui publient depuis une dizaine de jours leur mécontentement sur diverses plateformes. Bouygues Telecom, qui a racheté le MVNO en 2020, a été contacté par l’association de consommateur et reconnaît les problèmes techniques. Selon lui, la source est une grande rénovation du système d’information. Cela a pu entraîner quelques perturbations ponctuelles, notamment dans l’accès à l’espace client, les délais de livraison et d’activation ou encore la joignabilité du service client, mais la plupart des incidents sont résolus et nos équipes travaillent à résoudre les derniers », promet-il. Encore un peu de patience.

