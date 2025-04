L’une des nouvelles chaînes de la TNT sera finalement baptisée “Novo 19”, son logo dévoilé

Le 1er septembre prochain, le groupe Ouest France lancera comme prévu sa chaîne sur la TNT, son nom : Novo 19.

Après T18 de CMI France, c’est au tour du groupe Ouest-France de lever le voile sur sa nouvelle chaîne de la TNT. Baptisée NOVO19 au lieu de OFTV, cette chaîne sera dédiée aux territoires et fera son entrée officielle le 1er septembre prochain sur le canal 19.

“Son nom fait le lien entre « nous » et « vous », et reprend la cocarde emblématique de Ouest-France, signe bien connu des 21 millions de lecteurs du titre et des plus de 180 millions de visites mensuels de ses sites en ligne”, indique un communiqué.

Pensée pour mettre en lumière la richesse et la diversité des régions françaises, NOVO19 entend proposer une programmation de proximité, axée sur la vie locale, les initiatives citoyennes et les réalités du terrain.

“Cette nouvelle chaîne nationale gratuite baptisée NOVO19 proposera une grande variété de programmes : magazine, JT, cinéma, sport, fiction, spectacle vivant, documentaire… Un talk-show de soixante-quinze minutes y sera également diffusé chaque soir de la semaine aux alentours de 19 h”, annonce Ouest France.

L’équipe de direction sera notamment composée d’ex- de RMC Découverte et RMC Story, mais aussi de M6 et Gulli, ou encore de Canal+. Novo 19 sera la première chaîne nationale implantée dans une ville de moins d’un million d’habitants, à Rennes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox