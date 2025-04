Orange supprime la remise de 5€/mois sans limite sur Max (HBO) de sa Livebox haut de gamme et intègre Paramount+

Orange annonce l’arrivée de Paramount+ parmi les services de streaming concernés par la réduction mensuelle de 5€ offerte aux abonnés Livebox Max.

Six mois après avoir introduit une remise mensuelle de 5€ sur Netflix, Disney+ et Max pour ses abonnés Livebox Max, Orange revoit son avantage en y ajoutant Paramount+ à la place du service de SVOD de Warner Bros. Discovery.

Les abonnés à l’offre premium d’Orange affichée à 47,99 € /mois pendant 12 mois puis 57,99 €/mois, peuvent ainsi cumuler jusqu’à 15€ de remise par mois s’ils sont abonnés à Netflix, Disney+ et Paramount+. Cette remise s’applique quelle que soit la formule choisie, avec ou sans publicité, même si l’abonnement au service ait été souscrit avant ou après l’activation de l’avantage.

Les nouveaux clients disposent de trois mois pour activer cet avantage depuis leur espace client ou via l’application Orange. Une fois activée, la ou les remises apparaissent directement sur la facture mensuelle.

Alors que Free mise sur l’intégration directe de plusieurs services dans sa Freebox Ultra (Netflix avec pub, Disney+ avec pub, Amazon Prime, Canal+ La Chaîne Live…), Orange préfère opter pour une stratégie de remises personnalisables.

Côté contenus, de nouvelles chaînes sont incluses sur Orange TV : après Disney Channel et National Geographic en janvier, le FAI offre 5 nouvelles chaînes à tous ses clients : RTL9, MCM, E !, RFM, M6 Music. Par ailleurs, la fonction « Reprendre le programme du début » et l’appli « TV d’Orange » sur TV connectée, PC et mobile sont maintenant accessibles sans surcoût pour tous les abonnés TV d’Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox