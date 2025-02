T18 : la nouvelle chaîne de la TNT se dévoile, un logo officiel et une identité visuelle déjà affirmée

Découvrez le logo de la nouvelle chaîne T18 et ce qu’il symbolise.

Le PAF s’apprête à accueillir une nouvelle chaîne avec l’arrivée de T18 sur la TNT à partir du 6 juin prochain. Portée par CMI France, cette chaîne généraliste promet un équilibre entre documentaires, débats et divertissements, avec une ligne éditoriale tournée vers la liberté d’expression et la confrontation des idées.

Pour affirmer cette identité, Denis Olivennes, président du Conseil de Surveillance de CMI France, et Christopher Baldelli, président de T18, ont fait appel à Étienne Robial, designer graphique reconnu pour ses identités visuelles marquantes (Canal+, M6, iTélé…). Il signe pour T18 un logo “épuré et porteur de sens. L’identité visuelle repose sur un rhombe légèrement dévissé, une forme qui symbolise à la fois le dialogue et la confrontation des idées. L’apparente instabilité de la figure est contrebalancée par un “T” central, stabilisateur et incarnant le rôle de médiateur du débat. Le découpage du logo suit un ratio harmonieux d’un tiers, deux tiers, renforçant sa cohérence visuelle”, indique CMI France.

L’habillage visuel de la chaîne a été confié au studio de design audiovisuel Gedeon, qui propose une identité graphique moderne et structurée, en cohérence avec la mission éditoriale de T18. Côté son, l’agence Sixième Son, spécialiste des identités sonores, façonne une empreinte musicale distinctive pour renforcer la reconnaissance de la chaîne.

Enfin, une campagne percutante imaginée par Gabriel Gaultier, fondateur de l’agence de communication Jésus et Gabriel, accompagnera le lancement. Son objectif : imposer T18 comme une nouvelle voix du paysage télévisuel et marquer les esprits dès son arrivée sur la TNT. Un défi ambitieux dans un univers médiatique déjà bien ancré. Christopher Baldelli, président de T18 : “Nous voulions une identité qui reflète la mission de T18 : proposer des programmes qui informent, confrontent et divertissent avec clarté et exigence. L’ensemble de nos choix graphiques, sonores et publicitaires s’inscrit dans cette vision cohérente.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox