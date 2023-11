Free Mobile active la VoLTE et VoWifi pour tous ses abonnés au forfait Série Free mais aussi Veepee

L’opérateur a enfin activé les options de voix sur 4G et sur WiFi sur son offre intermédiaire et permettra bientôt aux abonnés au forfait à 2€ d’en profiter.

Ces fonctionnalités ne sont plus réservées aux abonnés au forfait 250 Go à 19.99€/mois chez Free Mobile. L’opérateur permet depuis peu aux abonnés au forfait Série Free d’accéder à la VoLTE et à la VoWifi sur l’ensemble des terminaux éligibles. Plusieurs retours d’abonnés ont également fait part d’une activation pour leurs offres souscrites via Veepee.

Ces deux options sont automatiquement activées lors d’une nouvelle souscription d’un forfait mobile ainsi que toute migration demandée. Quant au forfait à 2€, c’est toujours prévu, il faudra cependant patienter encore un peu et avoir activé la data dans l’espace abonné pour en profiter.

La voix sur 4G est une technologie permettant d’émettre et de recevoir des appels depuis son smartphone via le réseau 4G (et non plus le réseau 3G/2G). Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide alors que la qualité sonore est nettement améliorée. Par ailleurs, la navigation sur internet et les téléchargements en 4G restent possibles pendant les communications voix.

Pour sa part la VoWiFi, permet d’exploiter n’importe quel réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté afin d’émettre et recevoir des appels lorsque vous captez mal le signal mobile ou que vous vous situez à l’étranger. Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide, et la qualité sonore se voit également améliorée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox