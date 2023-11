Free propose désormais directement aux commerçants d’installer une borne Free dans leur magasin et de les rémunérer

L’objectif pour l’opérateur est rendre accessibles ses offres mobile et fixe au plus grand nombre, au-delà de sa boutique en ligne, de son réseau de Free Center et des différents partenariats noués pour la distribution de ses bornes comme par exemple avec le réseau de magasins « Maison de la Presse », « Mag Presse », Fnac Darty. A fin 2022, il comptait près de 2 000 bornes sur l’ensemble du territoire dont moins de la moitié sont localisées dans les boutiques partenaires.