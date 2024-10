Google Messages : 5 nouvelles armes contre les escroqueries et les faux liens

Si vous pensiez que Google Messages n’était qu’une simple appli pour échanger des textos, détrompez-vous ! Avec plus d’un milliard d’utilisateurs chaque jour, l’application a décidé de muscler sa sécurité pour protéger ses utilisateurs contre les arnaques. L’IA est à la manœuvre pour bloquer pas moins de 2 milliards de messages suspects par mois.

Google Messages passe à l’étape supérieure. L’application de messagerie va bientôt bénéficier de cinq nouvelles mesures de protection pour assurer la sécurité de vos conversations. La firme de Mountain View a décidé de chasser les arnaques et spams avec un arsenal technologique impressionnant.

Des arnaques au colis et aux offres d’emploi, c’est fini !

Première nouveauté : la détection améliorée des messages frauduleux, notamment ceux liés aux livraisons et aux offres d’emploi. Grâce à l’intelligence artificielle, Google Messages filtre et **déplace automatiquement** ces messages dans le dossier spam. Petit plus : tout se fait directement sur votre téléphone, aucune donnée ne quitte votre appareil.

Liens dangereux ? Pas avec Google

Autre renfort de taille : si un message contient un lien douteux, l’application vous prévient. Déjà active en Asie, cette fonction sera bientôt déployée partout dans le monde. De quoi éviter de cliquer par accident sur des liens malveillants.

Bloquez les expéditeurs internationaux non invités

Fatigué des messages venus d’on ne sait où ? Vous pourrez bientôt masquer automatiquement les SMS d’expéditeurs internationaux qui ne figurent pas dans vos contacts. Cette option sera d’abord testée à Singapour avant d’être déployée plus largement.

Nudité floutée, vie privée respectée

Google Messages introduit aussi un floutage des images sensibles, comme celles contenant de la nudité. C’est vous qui décidez de voir ou non ce type de contenu. Précision : Google ne sait jamais ce que contiennent ces images.

Vérification des contacts à venir

Enfin, l’an prochain, Google introduira un système pour **vérifier l’identité de vos contacts**. Grâce à des clés publiques et un QR code, vous pourrez confirmer à qui vous envoyez des messages, histoire d’éviter les imposteurs.

Ces nouvelles fonctionnalités arriveront progressivement, alors restez à l’affût pour une messagerie toujours plus sécurisée.

Source : Google

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox