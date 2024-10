Free ne propose désormais plus le Player Devialet à ses abonnés migrant vers la Freebox Delta

Pour profiter du Player Devialet de la Freebox Delta, il faudra dorénavant se tourner vers le marché de l’occasion.

Retirée des offres commerciales de Free pour les nouveaux abonnés afin de laisser place à la nouvelle Freebox Ultra fin janvier 2024, l’offre Delta est encore aujourd’hui disponible en migration, son serveur continue, il faut l’avouer, de plaire à un certain nombre de Freenautes.

Mais si le Player Devialet, élément distinctif de cette box, faisait encore de la résistance dans cette offre en migration, ce n’est désormais plus le cas. Le boîtier haut de gamme de Free n’est à présent plus proposé à la location (9,99€/mois) comme boîtier TV principal. Seul le Player TV Free 4K est affiché par défaut (inclus), les abonnés Freebox Révolution, mini 4K et Pop désireux de migrer vers la première box haut de gamme de Free lancée en 2018, devront donc souscrire à l’offre Delta Pop avec WiFi 6E à 49,99€/mois, laquelle a su trouver son public au fil des ans, avec plus d’1 million de box en circulation.

La brochure commerciale mise à jour ce mois-ci ne mentionne d’ailleurs plus du tout le Player Devialet, confirmant que ce dernier ne fait plus partie de l’offre Freebox bien que Free souhaite continuer de le mettre à jour et de l’enrichir en atteste l’intégration récente sans surcoût d’Universal+. Pour ceux qui veulent encore obtenir ce boîtier emblématique, le seul recours reste le marché de l’occasion.

Le retrait du Player Devialet des offres Free s’est fait progressivement, culminant avec son retrait officiel en juin 2023, où il a été remplacé par des solutions comme le Player Pop et l’Apple TV 4K. Les abonnés Freebox Pop ayant plus de 5 ans d’ancienneté se voient toujours offrir les frais de migration vers la Freebox Delta avec Player Pop. L’opérateur prévoit des évolutions à l’avenir, nous a-t-il fait savoir lors de la journée des communautés Free, le 18 octobre dernier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox