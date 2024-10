La Freebox Delta pourrait encore évoluer selon Xavier Niel

Tout n’est pas fini pour la Freebox Delta, Xavier Niel affirme que face au succès qu’elle a pu rencontrer, Free réfléchit à son avenir.

La Freebox lancée en 2018 n’a pas dit son dernier mot. Le fondateur de Free avait déjà laissé entendre qu’on allait “voir revenir” la Freebox Delta lors du lancement de l’Ultra en début d’année, après avoir mis fin à sa commercialisation. Durant la journée des Communautés Free s’étant déroulée au siège d’Iliad ce vendredi 18 octobre, Xavier Niel en a dit un peu plus sur le sujet.

” La delta pop a cartonné, on a des abonnés, on a encore du stock” rappelle-t-il après avoir affirmé début janvier qu’il en restait “un million dans la nature“. Loin d’être abandonnée, la première Freebox résolument premium de Free, même si elle n’est plus commercialisée, occupe toujours les pensées de l’opérateur. “On peut réfléchir à des évolutions sur le serveur” a ainsi déclaré le milliardaire, restant volontairement mystérieux sur les types de changements qui pourraient être apportés à la box triangulaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox