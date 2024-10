IPTV : Canal+ fait bloquer une nouvelle salve de sites illégaux par Orange, Free, SFR et Bouygues

Canal+ vient d’obtenir de la justice le blocage d’une nouvelle sélection de sites IPTV pirates, entraînant leur déréférencement et leur blocage par les opérateurs.

La lutte contre l’IPTV illégale continue en France. Si l’on parle souvent de DAZN qui tente d’enrayer le phénomène du piratage avec plus de 260 sites bloqués depuis la rentrée, Canal+ est aussi un des acteurs habitué à lancer des opérations de blocage.

L’une d’entre elle vient d’aboutir et suite à un arrêt de la Cour de cassation rendu le 10 octobre dernier, plusieurs sites IPTV vont ainsi être bloqués, mais pas seulement. Une sanction motivée par la position de Canal+ en tant que diffuseur exclusif en France des droits télé de plusieurs compétitions européennes, dont la Champion’s League, l’Europa League ou la Conference League.

Ainsi, comme à l’accoutumée, les FAI comme Orange, SFR, Free et Bouygues telecom sont tenus de bloquer l’accès aux sites en question. Mais les grands moteurs de recherche, notamment Google et Bing, seront tenus « d’empêcher, jusqu’à la date du dernier match du championnat de la Ligue des champions (…) l’accès aux sites et services IPTV », en utilisant « tout moyen efficace », dont le déréférencement. Ils devront enfin bloquer « les sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision. »

Source : Clubic

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox