Free ajoute de nouveaux films gratuits à sa plateforme de streaming Oqee Ciné

Suspicions est un thriller psychologique qui plonge le spectateur dans un univers où le mystère et le doute règnent. Chaque personnage semble cacher quelque chose, et l’intrigue se construit autour de rebondissements constants, créant une atmosphère de tension qui maintient le suspense jusqu’au bout. Idéal pour ceux qui apprécient les films où rien n’est jamais ce qu’il paraît.

Les Gorilles offre un contraste comique avec ses personnages interprétés par Manu Payet et Joey Starr. Ce film raconte les aventures d’un agent de sécurité chargé de protéger un chanteur menacé. Entre humour et scènes d’action rocambolesques, c’est une comédie légère qui promet un divertissement agréable et rythmé.

Deux grands classiques font leur apparition, à savoir À la Rencontre de Forrester, réalisé par Gus Van Sant. Ce drame touchant avec Sean Connery raconte la rencontre improbable entre un jeune écrivain prometteur et un auteur reclus. Mais aussi Body Double, où Brian De Palma signe ici un thriller sulfureux et captivant, où voyeurisme et suspense se mêlent pour créer une œuvre intrigante et audacieuse.

Pour les enfants, Les Aventures de Gamba suivent une petite souris courageuse dans une série de péripéties animées. Bikes, La folle aventure des vélos est un film d’animation coloré où des vélos prennent vie pour des aventures inattendues. Les Chimpanzés de l’espace 2 propose une aventure cosmique avec des chimpanzés astronautes, idéale pour les jeunes amateurs d’exploration spatiale et de divertissement ludique.