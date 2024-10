Freebox Pop, Ultra et mini 4K : découvrez une nouvelle chaîne générationnelle gratuite sur Pluto TV

Après s’être attaqué aux millenials, Pluto TV lance une nouvelle chaîne pour les jeunes adultes ayant grandi dans les années 2010.

La plateforme de streaming a lancé le mois dernier Pluto 90’s Classics. Cette chaîne regroupe les meilleures sitcoms pour ados des années 90, comme Sabrina l’apprentie sorcière, Sister Sister ou encore Kenan & Kel. Suivant cette tendance, Pluto TV propose désormais Pluto TV 2010’s Classics. La formule est la même, elle vous propose les séries qui ont marqué le début des années 2010 comme Awkward ou Blue Mountain State.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, la plateforme propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animé, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité, mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox