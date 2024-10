Free Mobile continue de frapper fort, l’application TV Oqee est désormais incluse pour ses abonnés “Série Spéciale Veepee”

Free Mobile enrichit ses dernières offres Veepee. La TV débarque gratuitement dès maintenant.

Bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile ! L’application TV Oqee by Free, déjà incluse dans le forfait 5G à 19,99€/mois de l’opérateur mais aussi dans son forfait Série Free, l’est désormais sans surcoût dans toutes les offres intitulées “Série Spéciale Veepee”, nous a confirmé la direction de Free Mobile lors de la journée des communautés, ce 18 octobre. Cette évolution concerne notamment la dernière série spéciale lancée le mois dernier sur le site d’e-commerce, incluant la 5G avec 110 Go de data pour seulement 7,99€/mois à vie.

Avec cette nouveauté, les utilisateurs de la Série Spéciale Veepee peuvent profiter de l’application Oqee by Free sur tous leurs appareils (smartphones, tablettes, TV connectées). Cette application permet un accès à plus de 550 chaînes en direct, au replay, ainsi qu’à une multitude de services TV comme le contrôle du direct et l’enregistrement à distance. La Série Spéciale Veepee devient donc encore plus attractive, offrant un package mobile et TV très complet à un prix défiant toute concurrence. Les abonnés concernés reçoivent actuellement un SMS de l’opérateur les informant de cet enrichissement. Cette semaine, Free Mobile a également enrichi son forfait 5G, l’enveloppe de data allouée grimpe à 350 Go contre 300 Go précédemment, toujours au même prix.

