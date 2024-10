Le nouveau player TV de la Freebox Ultra, ce n’est pas pour tout de suite, Free se pose encore quelques questions

Il faudra encore patienter, innover et séduire le plus grand nombre devient aujourd’hui de plus en plus compliqué sur le marché des boîtiers TV. Lors de la journée des communautés Free, le 18 octobre au sein du siège d’Iliad, Free a confirmé qu’un nouveau Player pour la Freebox Ultra est toujours en préparation. En filigrane, il y a aura du retard comme souvent. Aujourd’hui et depuis de nombreux mois, Free travaille activement sur ce projet, tout en s’interrogeant sur les éléments à inclure dans le hardware pour offrir un véritable “effet waouh” à ses utilisateurs.

Xavier Niel et son équipe se questionnent également sur les innovations à apporter, ce qui s’avère un défi important, notamment concernant le choix du système d’exploitation, un OS maison ou Android. Free souhaite proposer un produit qui se démarque, mais prend le temps d’analyser les meilleures options pour répondre aux attentes des abonnés, lesquels attendent aujourd’hui un boîtier puissant, à la hauteur du serveur très haut de gamme de l’opérateur.