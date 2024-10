C’est officiel, les abonnés Freebox Ultra peuvent désormais profiter de Canal+ La Chaîne en Live sur le Player Devialet

Il n’est plus nécessaire de passer uniquement par le Player TV Free 4K pour profiter de Canal+ La Chaîne en Live incluse dans l’offre Freebox Ultra. Free ouvre l’accès sur le Player Devialet.

Lancée le 30 janvier dernier, la Freebox Ultra a su séduire grâce à une gamme complète de services inclus, tels que Netflix et Disney+ avec publicité, Amazon Prime, TV by Canal, Universal+, et Cafeyn. En exclusivité, Free est également le premier opérateur en France à intégrer la chaîne Canal+ en Live sans surcoût dans son offre.

Toutefois, une restriction majeure subsistait : cette offre Canal+ en live n’était accessible qu’avec le Player Pop, rebaptisé Player TV Free 4K, le seul boîtier TV fourni avec l’abonnement Ultra. Impossible donc de profiter de ce service via d’autres supports Oqee, le Player Devialet de la Freebox Delta, ou tout autre décodeur Free.

Cette limitation jugée frustrante par certains utilisateurs, vient d’être en partie levée. Free nous a annoncé, hier, lors de la journée des communautés Free, avoir mis en production le 17 octobre l’accès à Canal+ La Chaîne en Live sur le Player Devialet pour les abonnés Freebox Ultra qui disposent de ce boîtier TV haut de gamme lancé au prix de 480 euros en 2018 et par suite proposé à la location dans les offres Delta.

Cette évolution permet davantage de flexibilité aux abonnés pour accéder à cette chaîne premium. Un lancement sur l’Apple TV est toujours prévu, mais aucune date n’a été annoncée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox