Free annonce le lancement d’une surprise en novembre pour les abonnés Freebox, et ce sera du jamais vu

A l’occasion de ses 25 ans, Free veut marquer les esprits des abonnés Freebox.

Lors de la journée des communautés Free, ce vendredi 18 octobre, la direction de l’opérateur de Xavier Niel a annoncé très rapidement la couleur en levant le voile sur une surprise à venir prochainement pour célébrer son 25ème anniversaire. Prévu pour novembre, ce lancement jamais vu chez l’opérateur ne prend pas la forme d’une nouvelle offre commerciale, mais il promet d’étonner de nombreux abonnés Freebox.

Le mystère restera entier sur la nature exacte de cette nouveauté jusqu’au jour-j, mais il est certain que l’opérateur souhaite marquer ce quart de siècle de manière spéciale et mémorable. Il ne reste plus qu’à patienter pour découvrir ce que Free réserve à ses fidèles utilisateurs et passionnés de technologie. Et même aux nouveaux abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox