Exclu Univers Freebox : Xavier Niel annonce un nouveau Player pour la Freebox Ultra

Free n’en a pas fini avec les lancements puisqu’après la Freebox Ultra c’est un nouveau Player Freebox qui verra le jour dans les prochains mois.

En marge du lancement de la Freebox Ultra ce mardi 30 janvier au siège de Free, Xavier Niel a accordé une interview à Univers Freebox. Le temps était limité mais nous avons essayé de poser un maximum de questions qui intéressent les abonnés. C’est ainsi que le fondateur de Free nous a fait plusieurs révélations durant cet échange. On commence avec la question du Player, puisque, comme vu avez pu le voir, la Freebox Ultra est un nouveau serveur dont le boitier TV peut être, au choix, le Player Pop, l’Apple TV ou encore la Player Devialet pour ceux qui ont acheté ce boîtier. C’est donc la première fois que Free ne lance pas de nouveau Player avec sa nouvelle Freebox. Xavier Niel nous a indiqué que les usages sur le Player avaient évolué, et que tous les contenus de la Freebox pouvait être visualisés sur des TV connectées, des smartphones, ou encore des ordinateurs, grâce à l’application OQee by Free.

Pour autant, Free ne va pas abandonner l’idée d’un Player puisque Xavier Niel nous annonce “une autre surprise […] vous aller avoir un nouveau Player, on travaille dessus […] on est en retard, mais ce n’était pas prévu de le lancer avec cette box (la Freebox Ultra)”. Cela laisse penser que ce nouveau Player ne sera peut-être pas uniquement proposé sur la Freebox Ultra. Quant au lancement, c’est toujours délicat d’avancer une date puisqu’entre temps de nombreux imprévus peuvent arriver mais Xavier Niel indique qu’il entendu “avril” mais en précisant : “j’ai l’impression qu’on va être très en retard”.

Concernant les fonctionnalités de ce Player Freebox, le fondateur de Free a annoncé “c’est plus dur d’innover sur le Player” mais que ses équipes travaillent “sur des spécificités ou des choses qui devraient vous plaire”



