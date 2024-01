La nouvelle Freebox Ultra en détail : prix, caractéristiques, nouveautés… on vous dit tout

Vous voulez connaître la Freebox Ultra sur le bout des doigts ? Vous êtes au bon endroit.

“Plus attendue que GTA VI. Plus en retard que l’album de Rihanna”, ainsi Xavier Niel présente-t-il sa toute dernière Freebox Ultra. La surprise est-elle au rendez-vous ? Univers Freebox vous propose un récapitulatif complet de l’offre et des capacités de sa box.

Une box ultra-puissante

L’opérateur a voulu mettre les bouchées doubles en lançant une box exclusivement fibre qui propose des débits symétriques impressionnants. La Freebox Ultra permet en effet grâce à une compatibilité avec la fibre 10G-EPON à l’échelle nationale, d’accéder à des débits de 8Gbit/s, tant en upload qu’en download.

Une performance encore très rare, même si SFR le propose à une petite portion de son parc d’abonnés. La différence ici c’est que Free annonce 35 millions de foyers éligibles dès aujourd’hui. Des performances qui ne faiblissent pas en WiFi puisque Free est le tout premier opérateur à lancer une box WiFi 7 à grande échelle.

Le Wi-Fi 7 de la Freebox Ultra est quad-band et il intègre la bande de fréquences 6 GHz, qui est moins encombrée, ce qui permet de bénéficier d’une meilleure stabilité et de réduire la latence, notamment dans les zones denses où cohabitent de nombreux réseaux Wi-Fi. Combiné à la technologie fibre 10G-EPON, le Wi-Fi 7 permet aussi de bénéficier de multiples connexions simultanées en Gigabits. Les débits indiqués sont impressionnants : jusqu’à 6 Gbit/s sur plusieurs appareils en simultané. Il faudra cependant avoir un appareil compatible.

Des caractéristiques techniques impressionnantes

Toutes ces performances sont rendues possibles par un processeur Qualcomm Networking Pro 820, un processeur quad-core 2.2 GHz qui permet d’accompagner ces nouvelles technologies.

À l’arrière du Server, on trouve sept ports à disposition des abonnés. Le Server Ultra dispose par ailleurs de deux ports SFP, l’un réservé à la fibre et l’autre dédié au réseau local, afin de bénéficier de la meilleure connexion Internet ; de quatre ports Ethernet 2,5 Gbit pour connecter vos équipements en filaire ; et d’un port USB 3 pour connecter un disque dur externe.

La Freebox Ultra comprend aussi un emplacement dédié à l’insertion d’un disque NVMe. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les abonnés peuvent bénéficier d’une vitesse d’écriture quasi instantanée pour tous leurs fichiers et contenus. Pour l’intégrer à son Server, il suffit d’ouvrir une trappe située en dessous de l’appareil. La Freebox Ultra présente les mêmes possibilités de NAS que la Freebox Delta, nous a affirmé Free.

Deux nouveaux outils surprise

WiFi 7 oblige, les abonnés Freebox Ultra ont bien sûr le droit à un tout nouveau répéteur compatible avec cette norme très récente. Il permet ainsi d’étendre la connexion bien au-delà de la portée du Server. L’offre Freebox Ultra inclut jusqu’à 4 répéteurs Wi-Fi 7, ce qui permet de couvrir plus de 200 m² de surface, annonce l’opérateur.

Grâce à sa technologie Mesh intégrée, tous les appareils se connectent d’eux-mêmes à tout moment au meilleur point d’accès (Server ou Répéteur Wi-Fi 7). Le Wi-Fi 7 suit ainsi l’abonné de manière fluide et automatique, d’une pièce à l’autre, sans interruption.

Mais la véritable surprise est un accessoire nommé pocket Wi-Fi. Il s’agit d’un petit galet 4G qui permet aux abonnés éligibles d’être connectés avant même l’arrivée de la fibre chez eux, avec une enveloppe de 200Go inclus. Mais ce n’est pas tout, l’appareil reste utile même une fois la box installée. Grâce au Pocket Wi-Fi, les abonnés Ultra bénéficient d’une connexion Wi-Fi instantanée. Ils peuvent ensuite le conserver pour se connecter en mobilité, en vacances ou lors d’un déménagement (50Go/mois inclus).

La box Ultra-Responsable

Free met en avant son ambition d’être le plus respectueux de l’environnement possible avec cette nouvelle offre haut de gamme. Pari réussi avec la Freebox Ultra, qui est ultra puissante mais consomme aussi peu que la Freebox Pop, la plus petite box du marché.

“La Freebox Ultra a été conçue de manière à optimiser au maximum son efficacité énergétique. Tous les composants électroniques ont été testés et sélectionnés par nos équipes de R&D en fonction de critères de performance couplés à des critères de consommation énergétique. Les composants radio de la carte Wi-Fi, par exemple, concilient efficacité optimale et dissipation d’énergie contenue” explique l’opérateur.

Même les utilisateurs pourront jouer le jeu. Puisque deux nouveaux modes vont dans le sens des économies d’énergie. Grâce au nouveau mode Veille totale, nos abonnés peuvent aller encore plus loin pour réduire l’empreinte environnementale de leur Freebox : la nuit, lorsqu’ils ne sont pas à la maison, ou tout simplement lorsqu’ils n’ont pas besoin d’être connectés, ils peuvent activer le mode Veille totale de la Freebox Ultra. En l’activant, la consommation électrique de la Freebox est quasiment réduite à zéro : on atteint jusqu’à 95 % d’économies d’énergie. Les répéteurs se synchronisent d’eux-mêmes sur le Server pour, eux aussi, arrêter de consommer inutilement de l’énergie.

Le mode Éco Wi-Fi est l’autre importante innovation responsable de la Freebox Ultra. Nos abonnés bénéficient ainsi de toute la puissance du Wi-Fi 7, couplée à un nouveau mode d’optimisation automatique de sa consommation énergétique. Le mode Éco Wi-Fi permet à la Freebox Ultra d’adapter toute seule les performances de son Wi-Fi 7 en fonction des appareils connectés afin de consommer exactement l’énergie nécessaire à son fonctionnement, et rien de plus. Plus concrètement : en mode Éco Wi-Fi, une ou deux bandes Wi-Fi sur les quatre que comprend la Freebox se coupent automatiquement lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Autre nouveauté, la Freebox dispose enfin d’un bouton marche/arrêt sur le côté du Server, permettant de l’éteindre complètement sans avoir à la débrancher.

Une offre “Ultra-Généreuse”

Les abonnés Freebox Ultra pourront bénéficier de Netflix Standard avec Pub, Amazon Prime, TV By Canal, Cafeyn, Oqee Ciné inclus, mais ce n’est pas tout. En effet, l’opérateur complète son offre haut de gamme avec Disney+ Standard avec pub, Universal + comprenant les chaînes Syfy, E!, Dreamworks et 13eme Rue, mais surtout énorme surprise : l’accès à la chaîne en direct Canal+, avec le Start-Over, mais sans replay.

Côté player, pas de révolution pour l’instant puisque la Freebox Ultra est actuellement proposée avec le Player Pop, compatible 4K HDR. Cependant, Xavier Niel nous a confirmé travailler sur un nouveau player dédié cette fois à la Freebox Ultra.

Des nouveautés jusque dans la téléphonie

Les abonnés Freebox Ultra peuvent bénéficier d’une nouvelle forme d’avantage Freebox. Ils peuvent en effet s’abonner à 4 forfaits 5G illimités à 9.99 €/mois pendant un an, puis les offres basculent à 15.99 €/mois, mais les forfaits sont bien sûr sans engagement.

Avec la Freebox Ultra, les appels sont inclus en illimité vers les mobiles et les fixes de très nombreuses destinations. Et pour la 1ʳᵉ fois, les abonnés bénéficient des appels inclus vers les mobiles d’Europe.

Un tarif haut de gamme pour une offre qui l’est tout autant

La Freebox Ultra est proposée au prix de 49.99 €/mois la première année, puis 59.99 €/mois. Pas de retour au tarif fixe, mais l’opérateur justifie ce positionnement par l’ensemble des contenus et les performances de sa box.

En effet, en cumulant l’ensemble des services inclus dans l’offre, à savoir Netflix Standard avec Pub, Amazon Prime, TV By Canal, Cafeyn, Oqee Ciné, Disney+, Universal et l’accès à la chaîne en direct Canal+, juste l’offre de contenu reviendrait à 83.93 €/mois. Si l’on couple cela au prix général d’une offre premium, soit 57.99 €/mois, on arrive à un tarif de 141.92 €/mois.

Mais pour ceux qui veulent seulement la connectivité de la Freebox Ultra et le bouquet basique des chaînes, la Freebox Ultra Essentiel, plus allégée, propose les débits symétriques et le Wi-Fi 7 de la Freebox Ultra, ainsi que l’accès aux chaînes via Oqee et Free Ligue 1, mais sans les nombreux services inclus dans l’offre classique. Elle est proposée à 39.99 €/mois la première année puis 49.99 € une fois les 12 mois passés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox