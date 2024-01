Free annonce plusieurs évolutions pour son offre Freebox Révolution avec TV by Canal

Les abonnés actuels à la Freebox Révolution sont aussi gâtés.

Alors que Free vient de dévoiler sa nouvelle Freebox Ultra et l’arrivée de la Freebox Révolution Light, l’opérateur sort encore des surprises de son chapeau. En effet, les abonnés historiques et plus précisément ceux qui possèdent l’offre Freebox Révolution avec TV by Canal vont profiter de bonnes nouvelles :

dès aujourd’hui, ils bénéficient d’un meilleur débit montant : 700 Mbit/s au lieu de 600 Mbit/s

dans les semaines qui viennent du service Universal+ dont le lancement a été annoncé ce matin chez Free. Ce service permet d’accéder à 4 chaînes comme 13ÈME RUE (sur le canal 71), SYFY (sur le canal 72), E! (sur le canal 73) et DreamWorks (sur le canal 148), ainsi qu’à de nombreux replays comme « L’Incroyable Famille Kardashian », « Coroner », « Chirurgie à Tout Prix », « The Outpost », « My Life is Murder », « Ransom », « Einstein », « Haven »,..

Ces évolutions sont automatiques et sans surcoût. Les abonnés concernés seront informés par e-mail de ces bonnes nouvelles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox