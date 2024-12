Mayotte en crise : le cyclone Chido paralyse les réseaux mobiles et les services essentiels

Le réseau de Xavier Niel et du groupe Franco-Malgache Axian, à Mayotte, est totalement hors service.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Mayotte a été secouée par le cyclone Chido, qui a laissé derrière lui une empreinte dévastatrice sur plusieurs infrastructures, notamment les réseaux mobiles. Les abonnés d’Only, marque du groupe Iliad et Axian, n’ont plus de réseau téléphonique et internet sur l’île depuis maintenant plus de 48 heures. Le constat des perturbations sur le réseau mobile de Xavier Niel à Mayotte est préoccupant, avec 54 sites sur 54 de l’opérateur actuellement hors service. Ces informations proviennent des données de notre partenaire RNCMobile, mettant en évidence l’ampleur des problèmes rencontrés par les utilisateurs des forfaits Only sur l’île.

Outre les problèmes de connectivité mobile qui touchent l’ensemble des opérateurs, le cyclone Chido a eu un impact significatif sur d’autres services essentiels. Selon les informations locaux, une très grande partie de l’île n’a plus d’électricité et la distribution d’eau est totalement à l’arrêt. L’opérateur Orange Mayotte est également fortement touché, avec 19 688 abonnés fixes hors service. En ce qui concerne la téléphonie mobile, l’opérateur indiquait hier que 51 relais étaient hors service sur un total de 55.

L’alerte rouge, toujours en vigueur, permet aux techniciens de vérifier l’état du réseau, qui semble très fortement impacté. De nombreux sites ont été endommagés par la violence des vents, certains étant même détruits ou on complètement disparus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox