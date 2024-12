TNT : NRJ 12 annonce un recours auprès du Conseil d’État pour contester le choix “manifestement illégal” de l’Arcom

NRJ 12 n’entend pas lâcher l’affaire et a annoncé sa volonté de saisir le Conseil d’État suite au rejet de sa candidature pour la TNT.

En fin de semaine dernière, l’Arcom annonçait ainsi avoir retenu 11 candidats pour l’attribution des fréquences TNT à partir de février 2025. Malgré l’annonce du retrait des chaînes de Canal+, la liste des chaînes retenues n’a pas évolué par rapport à l’été dernier et NRJ 12, tout comme C8, a été exclu de la TNT. Le groupe à la tête de la chaîne a indiqué via un communiqué qu’il n’entendait pas se laisser faire et préparait un recours auprès du Conseil d’État “dans les tous prochains jours“.

NRJ Group pointe notamment du doigt le nombre de chaînes autorisées : “alors même qu’il appartenait à l’Arcom de reprendre le processus de sélection, en vue d’attribuer, conformément au règlement de l’appel à candidatures, quinze autorisations, elle a fait le choix manifestement illégal de reporter la question de l’attribution de cette ressource”. L’Arcom a cependant justifié cette décision en expliquant que la décision n’était pas de nature à remettre en cause le nombre de services autorisés à émettre gratuitement sur la TNT.

Mais ce choix, pour NRJ 12 signifie que le régulateur fait le choix “délibéré” d’interdire sa chaîne de la TNT “et ce alors même qu’elle est une chaîne respectueuse de ses obligations qui contribue depuis 20 ans au succès de la TNT, et qui réunit chaque mois 33,4 millions de téléspectateurs“. Une décision qui “appauvrit l’offre de la TNT” et fragiliserait la plateforme dans son ensemble, “en privilégiant des thématiques de débats et d’information déjà très présentes et qui s’adressent à un public âgé” selon le groupe.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox