Les nouveautés de la semaine chez Free : lancement de sa 1ère box 5G illimitée avec WiFi 7 et TV, rafale d’arrivées pour les abonnés Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free lance sa 1ère Box 5G avec WiFi 7, internet illimité et la TV incluse au prix de 29,99€/mois, puis 39,99€/mois. Plus d’infos…Voici comment savoir si vous êtes éligibles à la nouvelle box 5G de Free. Plus d’infos…La chaîne Melody est offerte sur la Freebox et jusqu’à la fin du mois. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox Ultra et Pop peuvent désormais échanger plusieurs répéteurs contre la nouvelle version WiFi 7. Plus d’infos…

Free a ajouté 4 nouvelles chaînes TV dans son bouquet basic (gratuitement) pour tous les abonnés Freebox, EMCI TV (Canal 249), Freedom (Canal 700), OstWest 24 (Canal 701), Lyon Capitale TV (Canal 912). Plus d’infos…

Free offre les frais de migration vers sa box Ultra avec une promotion la 1ère année sur l’abonnement pour certains abonnés Freebox Révolution et mini 4K. Plus d’infos…

Free met déjà fin à son offre Famille by Canal offert pendant 1 an. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox Ultra bénéficient de la nouvelle offre exclusive de Canal+ sur Apple Music à 7,69€/mois même s’ils ont déjà un abonnement. Plus d’infos…

Oqee : Free lance une nouvelle interface de navigation “repensée et modernisée” sur iOS et Android.

Lancement d’une nouvelle mise à jour 2.6 de l’application Free, des nouveautés pour les abonnés Free Mobile et Freebox comme l’accès au code PUK et au code WiFi. Plus d’infos…

Free lance un nouveau pack russe proposant une voix alternative et libre, et réorganise son offre sur Freebox TV. Plus d’infos…

Oqee Ciné : 7 nouveaux films disponibles sans surcoût pour les abonnés Freebox et Free Mobile (Captive, Eva, Villa Amalia, Peste Noire, La Vengeance dans le Corps, La Maîtresse du Diable, Angles d’Attaque). Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : découvrez six nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, Planet of Lana, The Coma, Hero’s Hour, Electrician Simulator, ReDrawn: The Painted Tower Collector’s Edition, Warhammer 40,000: Dawn of War II. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Le RCS est désormais disponible sur les iPhone avec iOS 18.2 pour tous les abonnés Free Mobile et Bouygues Telecom. Plus d’infos…

Free Mobile va enfin activer par défaut l’IPv6 pour ses abonnés et se mettre à la page. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Fuite de données chez Free : la CNIL enregistre un nombre record de plaintes. Plus d’infos…

Nokia et Iliad étendent leur partenariat à long terme pour le déploiement des réseaux mobiles du groupe. Plus d’infos…

Free met fin brutalement au télétravail pour des raisons de cybersécurité, des salariés en grève. Plus d’infos…

