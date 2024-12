Free vient d’ajouter 4 nouvelles chaînes TV dans son bouquet basic (gratuitement) pour tous les abonnés Freebox

Free vient d’intégrer de nouvelles chaînes TV dans son bouquet basic, c’est à dire accessible gratuitement pour tous les abonnés Freebox.

Voici les nouvelles chaînes que vous pouvez découvrir dès maintenant sur votre Freebox :

EMCI TV (Chaîne 249) EMCI TV est une chaîne chrétienne francophone qui propose une variété de programmes spirituels, notamment des enseignements bibliques, des émissions de prière, des documentaires et des témoignages. Elle offre également des émissions pour les enfants et des concerts de louange.

Freedom (Chaîne 700) Freedom est une chaîne dédiée à la musique chrétienne contemporaine. Elle diffuse des clips vidéo, des concerts en direct, des interviews d’artistes et des émissions spéciales mettant en avant la musique chrétienne actuelle.

OstWest 24 (Chaîne 701) OstWest 24 est une chaîne d’information en continu qui couvre l’actualité internationale, avec un accent particulier sur les relations entre l’Est et l’Ouest. Elle propose des analyses, des reportages et des débats sur des sujets géopolitiques, économiques et culturels.

Lyon Capitale TV (Chaîne 912) Lyon Capitale TV est la chaîne locale de Lyon, offrant des programmes axés sur l’actualité régionale, des documentaires, des films et des débats. Elle couvre des sujets variés tels que la culture, le sport, la politique locale et les événements communautaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox