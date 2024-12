Freebox Ultra Edition Limitée : découvrez comment animer le bandeau LED ou le désactiver

La nouvelle Freebox Ultra proposée pour les 25 ans de Free vous propose de l’animer à volonté grâce à un bandeau LED intégré, dans ce tutoriel, Univers Freebox vous explique point par point la marche à suivre.

Si vous faites partie de ceux ayant commandé la Freebox Ultra Édition Limitée, vous pouvez rendre votre Server un peu plus unique et festif en activant un bandeau LED intégré qui permet plusieurs animations sur votre box. Et si vous n’aimez pas l’idée d’avoir une box allumée comme un sapin de Noël, vous pouvez désactiver le bandeau à volonté d’un simple clic.

Tout se passe sur l’application Freebox Connect, disponible sur Android et iOS, gratuitement. Une fois l’application lancée sur votre smartphone, assurez-vous d’être bien connectés à votre WiFi et d’avoir lié l’application à votre Freebox. Sur la page d’accueil, il vous suffit de cliquer directement sur votre Server, puis d’aller dans la section “réglages” et de cliquer sur “bandeau lumineux”.

Vous vous voyez ensuite proposer de l’activer ou de le désactiver en cliquant sur le bouton dédié. Notez par ailleurs qu’il est possible d’activer le bandeau depuis l’afficheur de la box, mais pas de changer les animations. Si vous décidez de l’activer, vous pouvez régler la puissance des LED pour un éclairage plus ou moins intense grâce à une jauge dédiée.

Et vous sont ensuite proposés les différentes animations disponibles sur la box, avec des modes plus ou moins excentriques : l’un d’entre eux imite la chute de gouttes de pluie, un autre imite la respiration avec un allumage à un rythme assez apaisant. Cliquez sur un des boutons pour l’observer et changez à votre envie.



