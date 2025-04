Vous quittez Free et rendez votre Freebox ? Voici ce qu’il faut faire pour éviter les mauvaises surprises rencontrées par certains

Certains abonnés quittant leur opérateur peuvent se retrouver avec une facturation de matériel manquant, en dépit du fait qu’ils ont bien retourné leur box et tous les équipements. Face à ces soucis, 60 millions de consommateurs donne ses conseils sur la meilleure façon d’éviter que la situation se détériore.

Lorsque l’on quitte son opérateur, il faut rendre le matériel prêté par ce dernier (box, répéteur, décodeur…), sous peine de se voir facturer ces équipements. Si dans la plupart des cas, le retour d’une box se fait sans problème, parfois les choses se compliquent.

Ce fut le cas pour Carla, citée en exemple par l’association 60 millions de consommateurs. Cette dernière, a restitué son matériel à Free et a pourtant reçu un message d’avertissement, affirmant que l’opérateur n’a pas reçu le matériel et menace ainsi d’appliquer des frais. La box serait ainsi facturée 150 €, le décodeur TV 100 € et le répéteur Wi-Fi 80 €, si ces appareils ne sont pas rendus. Le hic étant qu’ils ont bien été envoyés. Comment faire dans ce cas ?

Carla a eu un excellent reflexe, que 60 millions de consommateurs conseille de suivre : «j’ai conservé la preuve de dépôt en point relais, le suivi indique que le matériel a été reçu… J’ai même pris une photo de l’intérieur du colis avant de le fermer ». En effet, conserver un maximum de preuves peut permettre d’éviter bien des problèmes. D’autant que l’opérateur peut simplement être victime d’un raté entre ses différents services, explique l’association “mais il pourrait faire la sourde oreille en l’absence de preuve“.

Si vous avez bien conservé tous ces documents, et si la somme n’a pas encore été débitée, ” il est possible de bloquer le prélèvement étant donné que l’abonnée a bien la preuve qu’il est indu” explique Thomas Gonçalves, juriste à l’INC. De plus, il est techniquement possible de mettre en demeure Free d’arrêter ce prélèvement en invoquant l’article 1217 du code civil, par mail ou lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). “En effet, Free ne respecte pas ici son obligation de mettre fin au contrat” explique l’association. Si la situation perdure, il est alors recommandé de se tourner vers la médiatrice des télécommunications.

Dans le cas où la somme a déjà été prélevée, il faut saisir le service client de Free en citant le même article, pour obtenir un remboursement des sommes. ” L’abonné doit, dans son courrier, demander à l’opérateur réparation des conséquences de son inexécution (en ne procédant pas à la résiliation du contrat comme convenu, l’opérateur a effectué un prélèvement indu, ce qui est la conséquence de son inexécution)“, explique l’association. Là encore, en dernier recours, il reste la médiatrice.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox