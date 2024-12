Comment savoir si vous êtes éligibles à la nouvelle box 5G de Free

Pouvez-vous prétendre à la nouvelle box 5G WiFi 7 proposée par l’opérateur de Xavier Niel ? Il existe un outil pratique pour s’en assurer.

À la surprise générale, Free lance aujourd’hui une toute nouvelle box 5G, avec internet illimité, TV incluse et WiFi 7. Cependant, pour en bénéficier, il est nécessaire de se trouver dans une zone où la 5G de l’opérateur est bel et bien déployée et où vous n’avez pas accès à la fibre optique. Heureusement, si vous souhaitez être sûr de pouvoir accéder à cette solution, l’opérateur propose un test d’éligibilité assez simple.

Rendez-vous en effet sur la carte de couverture de Free et cliquez sur “Box 5G”. Vous pouvez ainsi parcourir la carte vous-même pour trouver votre adresse ou simplement la saisir dans la barre de recherche fournie par l’opérateur. Vous verrez ainsi si votre adresse est bel et bien concernée, avec une icône jaune se trouvant à l’emplacement de votre logement si c’est le cas.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox