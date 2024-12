Free lance soudainement sa 1ère Box 5G avec WiFi 7, internet illimité et la TV incluse

Découvrez la 1ère Box 5G de Free développée par Nokia. Son prix : 29,99 € par mois pendant un an, puis 39,99 € par mois sans engagement.

Après Bouygues Telecom, SFR et Orange, c’est au tour de Free de lancer ce 10 décembre sa première Box 5G. Pour se différencier, cette offre internet fixe qui repose sur le réseau 5G de Free, propose un “accès internet illimité” et intègre la norme Wi-Fi 7, permettant des débits rapides et une meilleure gestion des appareils connectés : “Une connexion stable grâce à laquelle vous pouvez connecter jusqu’à 100 appareils en simultané”, annonce-t-il. En 5G, le débit théorique maximum en réception est annoncé jusqu’à 1,5 Gbit/s (130 Mbit/s en émission) avec la bande de fréquence 3,5 GHz et jusqu’à 850 Mbit/s (100 Mbit/s en émission) si cette fréquence n’est pas disponible. “Selon les zones couvertes en 4G/4G+/5G et avec l’équipement compatible, le débit varie notamment en fonction du nombre d’utilisateurs simultanés connectés au réseau, du lieu d’utilisation, de l’équipement utilisé et de la couverture à l’intérieur des bâtiments”, précise l’opérateur.

Complète, cette nouvelle offre 5G fixe inclut également OQEE by Free, l’application TV de l’opérateur (230 chaines, services de replay, enregistrement numérique 100h). C’est la première fois qu’un opérateur intègre le WiFi 7 dans ce type de box en France. Côté connectique, 3 ports Ethernet ainsi qu’1 port USB sont à disposition pour raccorder facilement ses équipements et brancher un disque dur.

L’offre est par ailleurs compatible avec Free Family, permettant d’ajouter jusqu’à quatre forfaits Free 5G illimités à 9,99 € par mois la première année, puis 15,99 € par mois. Côté tarif, celle-ci est proposée au tarif de 29,99 € par mois pendant un an, puis 39,99 € par mois, sans engagement. Développée par Nokia, cette box 5G est disponible dès aujourd’hui. “Votre Box 5G est livrée sous 2 à 3 jours ouvrés seulement. Aucuns travaux à prévoir, ni de rendez-vous avec un technicien. Avec la SIM Free préinstallée, il vous suffit de brancher votre Box 5G pour en profiter ! En scannant le QR Code présent dans le coffret de la Box 5G, vous êtes immédiatement connecté au Wi-Fi, sans avoir à saisir la clé de sécurité”, précise l’opérateur. Free prend en charge les frais de résiliation de votre ancien opérateur jusqu’à 50€ et met à disposition un test d’éligibilité pour savoir si vous pouvez en profiter. Les frais de mise en service sont de 29€ et les frais de résiliation sont de 19€.