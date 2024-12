Après la fuite de données massive, Free met fin brutalement au télétravail pour des raisons de cybersécurité, des salariés en grève

Free a annoncé jeudi dernier aux salariés de ses centres d’appel la fin du télétravail pour des impératifs de cybersécurité. Les syndicats ont appelés à une mobilisation générale ce lundi 9 décembre. Ils dénoncent un prétexte pour pousser des salariés vers le départ.

Les salariés des centres d’appels Free à Marseille, Bordeaux et Paris ont été appelés à faire grève ce lundi 9 décembre. La mobilisation fait suite à l’annonce de la fin du télétravail dans plusieurs entités du groupe, notamment Proxi et Free Réseau. La direction justifie cette décision par des enjeux et des impératifs de cybersécurité, mais les syndicats dénoncent une mesure visant à décourager les employés.

Ce rétropédalage soudain sur le télétravail fait suite à une fuite massive des données de plus de 19 millions de ses abonnés en octobre dont plus de 5 millions d’IBAN. L’opérateur n’a pour l’heure établi officiellement de lien direct entre cette cyberattaque dont il a été victime et cette décision, l’intrusion a officiellement visé “un outil de gestion”, ce qui a abouti à “un accès non autorisé” aux données de ses clients, avait-il fait savoir.

“Ce jeudi, nous avons assisté à une vaste blague, pour cause de cybersécurité, et l’incapacité du groupe à mettre en place des VPN sécurisés. ils arrêtent le télétravail pour tous les salariés des centres d’appels, des Proxi, et Free réseau”, déplore la CGT dans un communiqué. Les salariés concernés vont recevoir une prime de 500 euros brut, “pour faire passer la pilule”, a annoncé le syndicat.

Depuis quelques jours, une rumeur commence à circuler. Selon le hacker éthique @_SaxX_ à l’origine de la révélation de cette attaque, “cette fuite d’information serait survenue par un agent d’un service client (Free Proxi, Free Back office) qui a filé ses identifiants OpenVPN à une autre personne (potentiellement le cybercriminel)”, et d’ajouter que Free aurait donc mis fin au télétravail pour cette raison.

Des conditions de travail en question

Pour les 360 salariés de Certicoll, filiale marseillaise de Free, cette décision est perçue comme une nouvelle dégradation des conditions de travail. Nadia Boudjadit, déléguée syndicale, déplore une série de mesures qui ont progressivement érodé les avantages des employés, telles que la baisse des primes et des réorganisations fréquentes. Elle pointe également des objectifs de performance jugés « inatteignables », ce qui accentuerait la pression sur les équipes.

D’autres dénoncent une stratégie implicite de la direction pour pousser les salariés à démissionner. Mohamed Ennourine, délégué syndical CFTC, regrette la suppression du télétravail, qu’il qualifie d’« acquis social », particulièrement apprécié depuis sa généralisation lors de la crise du Covid-19. Ce lundi 9 décembre, des salariés du centre d’appels Free à Marseille ont notamment débrayé deux heures pour dénoncer la fin soudaine du télétravail. Les syndicats espèrent ouvrir un dialogue pour revoir cette décision et préserver un équilibre entre exigences professionnelles et vie privée.

Source : France 3

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox