Nokia et Iliad étendent leur partenariat à long terme pour le déploiement des réseaux mobiles du groupe

Un nouvel accord permet au 5e groupe télécoms européen et à l’équipementier finlandais de prolonger leur partenariat à long terme pour le déploiement de réseaux mobiles en France et en Italie.

14 ans d’idylle et ça continue. Nokia annonce ce 10 décembre avoir signé une nouvelle prolongation de contrat pluriannuelle avec le groupe iIiad pour la prise en charge des réseaux mobiles 3G, 4G et 5G de l’opérateur en France et en Italie. Cet accord, qui inclut également la présence de l’opérateur dans les îles françaises des Caraïbes et de l’océan Indien, permettra de poursuivre le partenariat stratégique de longue date entre les deux groupes, qui a débuté en 2010.

Dans le cadre de l’accord, Nokia fournira des solutions issues de son portefeuille AirScale, comprenant des produits de bande de base, des installations radios Massive MIMO, ou encore des solutions pour le cœur de réseau.

Les solutions Cloud natives 4G/5G Core et IMS Voice Core de Nokia permettront également à Free et Iliad Italia de déployer rapidement et en toute sécurité de nouveaux services réseau dans des environnements multi-cloud à grande échelle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox