Abonnés Freebox et Amazon Prime : découvrez six nouveaux jeux PC gratuits à récupérer

Après une très grosse fournée la semaine dernière, Amazon continue d’enrichir son catalogue de jeux offerts avec Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis ce vendredi, 6 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Un sacré cadeau pour les fêtes de fin d’année. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Planet of Lana est une aventure de réflexion à l’allure de film, encadrée par une saga épique de science-fiction qui s’étend sur des siècles et des galaxies. Son style artistique peint à la main et son gameplay unique basé sur les compagnons en font un ajout très attendu au genre.



Vous incarnez Youngho, un lycéen coréen piégé et poursuivi sans relâche par un tueur psychotique dans les couloirs infernaux du lycée de Sehwa. Courez, cachez-vous, explorez et survivez tout en reconstituant le mystère de The Coma dans cette version remasterisée du classique culte coréen.



Dans Hero’s Hour, développez vos villes et vos armées, améliorez vos héros pour acquérir de nouveaux sorts et compétences puissants, et explorez les merveilles et les dangers des cartes générées de manière procédurale pour vaincre vos ennemis avant qu’ils ne vous fassent subir le même sort.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Dans Electrician Simulator, vous incarnez un jeune électricien qui reprend l’entreprise familiale. Le gameplay se concentre sur l’exécution de diverses tâches, principalement des missions de scénario et de réparation d’objets dans l’atelier. Les créateurs ont décidé de mettre l’accent sur la variété : les différentes tâches consistent notamment à réparer une prise électrique, à créer un réseau électrique complet à partir de zéro, à remettre certains objets en état de fonctionnement (par exemple, des manettes de jeu, des appareils électroménagers et de l’équipement audio), etc. Le jeu a déjà été offert en mai 2024, il est donc possible que vous l’ayez déjà dans votre bibliothèque.





Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Friendly Fox Studio vous invite à découvrir un classique qui retrouve une nouvelle vie dans ReDrawn: The Painted Tower Collector’s Edition.

Dans cette édition remastérisée et améliorée, revisitez un classique et découvrez le monde peint d’Iris comme jamais auparavant. De magnifiques nouvelles illustrations remplissent les présentoirs modernes et ajoutent une nouvelle dimension au monde de Drawn. L’interface utilisateur mise à jour inclut un système d’indices amélioré, de nouveaux éléments de puzzle ajoutent de nouvelles façons d’interagir dans ces environnements incroyables, les anciennes scènes regorgent de nouveaux détails, et bien plus encore.



Après le premier opus offert la semaine dernière, voilà la suite ! Dirigez avec une juste fureur. Dans les sombres ténèbres du 41e millénaire, votre force de frappe d’élite de Space Marines est le seul obstacle à la destruction complète de la galaxie. Menez le combat directement contre l’ennemi ou protégez un point de défense vital. La façon dont vous déciderez de sauver la galaxie dépend entièrement de vous. Remarque : Cette version de Warhammer 40,000: Dawn of War II est un jeu solo uniquement. Le mode multijoueur en ligne n’est pas pris en charge. 

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

