Abonnés Freebox et Prime : une avalanche de nouveaux jeux PC gratuits, découvrez de nombreux titres cultes

De nombreux jeux sous le sapin de Prime Gaming, avec des titres primés, salués par la critique, tirés de saga cultes et plusieurs jeux plus confidentiels…

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis ce vendredi, 15 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Un sacré cadeau pour les fêtes de fin d’année. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Pour des soirées entre amis ou en famille, une référence du jeu multijoueur débarque : Overcooked 2. Overcooked revient avec une toute nouvelle portion d’action culinaire chaotique. Retournez dans le royaume Oignon et réunissez votre équipe de chefs dans ce jeu de coopération locale ou en ligne jusqu’à quatre joueurs. À vos tabliers… il est l’heure de sauver le monde (encore une fois !) Vous avez sauvé le monde de l’Insatiable. Désormais, une nouvelle menace a fait surface et il est temps de retourner en cuisine pour repousser l’attaque des zomb’mies.



De la poussière des mines d’or à la saleté des saloons, Call of Juarez: Gunslinger est un véritable hommage aux contes du Far West. Vivez le voyage épique et violent d’un chasseur de primes impitoyable sur la piste des hors-la-loi les plus notoires de l’Ouest. Brouillant les frontières entre l’homme et le mythe, cette aventure faite de rencontres mémorables dévoile la vérité indescriptible qui se cache derrière certaines des plus grandes légendes du Far West.



Tomb Raider: Underworld représente une nouvelle avancée en matière de gameplay basé sur l’exploration. Incarnez l’intrépide aventurière Lara Croft et explorez des lieux exotiques dans le monde entier, chacun d’entre eux ayant été conçu avec une incroyable attention portée aux détails, ce qui se traduit par une fidélité visuelle haute définition époustouflante qui crée un monde vraiment crédible et offre un niveau de défi et de choix inédit.



Plongez dans la licence Star Wars avec Star Wars Bounty Hunter. Dans ce jeu classique d’aventure et d’action à la troisième personne, glissez-vous dans la peau de Jango Fett, le modèle des clones de la Grande Armée de la République, engagé pour capturer un Jedi passé du côté obscure.



Dans Quake II, vous êtes le dernier espoir de l’humanité pour arrêter les Strogg, une race extraterrestre hostile qui fait la guerre à la Terre. Jouez à ce FPS militaire de science-fiction, désormais adapté aux plateformes modernes avec des graphismes améliorés, du nouveau contenu de campagne, un mode multijoueur en ligne, une coopération locale et bien plus encore.



The Outer Worlds est un nouveau RPG de science-fiction solo à la première personne d’Obsidian Entertainment et Private Division. Perdu en transit à bord d’un vaisseau de colonisation à destination des confins de la galaxie, vous vous réveillez des décennies plus tard pour vous retrouver au cœur d’une conspiration qui menace de détruire la colonie d’Halcyon. Alors que vous explorez les confins de l’espace et rencontrez diverses factions qui se disputent le pouvoir, le personnage que vous déciderez de devenir déterminera le déroulement de cette histoire dirigée par les joueurs. Dans l’équation d’entreprise pour la colonie, vous êtes la variable imprévue. 

Impossible d’être passé à coté de Baldur’s Gate 3 si vous vous intéressez au secteur du jeu vidéo, cela tombe bien puisque Baldur’s Gate : Enhanced Edition est proposé gratuitement avec Prime Gaming. Il avait déjà été offert en mars 2023, mais si vous étiez passé à côté, vous pouvez ainsi vous plonger dans une quête épique de 60h ainsi que dans les contenus proposés par les nombreuses extensions disponibles. Personnalisez les traits et les capacités de votre héros, recrutez un groupe d’alliés courageux et explorez les coins les plus reculés de la Côte des Épées en quête d’aventure, de profit… et de vérité.

On poursuit avec Baldur’s Gate II : Enhanced Edition le célèbre classique du RPG. Kidnappé. Emprisonné. Torturé. Le mage Irenicus vous retient captif dans sa forteresse pour tenter de vous priver des pouvoirs qui vous reviennent de droit.

Spelunky est un jeu de plateforme unique avec des niveaux aléatoires qui offrent une nouvelle expérience stimulante à chaque fois que vous jouez. Voyagez dans les profondeurs de la terre et explorez des lieux fantastiques remplis de monstres, de pièges et de trésors de toutes sortes. Vous aurez une liberté totale pour naviguer dans des environnements entièrement destructibles et maîtriser leurs nombreux secrets. Rester ou fuir, tuer ou secourir, acheter ou voler… dans Spelunky, le choix vous appartient et les conséquences aussi.



Capitaine de votre chalutier de pêche, explorez une collection d’îles éloignées et leurs profondeurs environnantes pour découvrir ce qui s’y trouve dans Dredge. Vendez vos prises aux habitants et accomplissez des quêtes pour en savoir plus sur le passé troublé de chaque région. Équipez votre bateau d’un meilleur matériel pour creuser des fosses en eaux profondes et naviguer vers des terres lointaines, tout en gardant un œil sur l’heure. Vous n’aimerez peut-être pas ce qui vous attend dans le noir…



Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition est un jeu de tir à la première personne qui se déroule dans l’univers de Warhammer 40,000. S’inspirant du jeu original et proposant une multitude de nouveaux contenus, c’est le Space Hulk: Deathwing expérience ultime. Incarnez un Space Marine de Deathwing, la redoutable 1ère compagnie des mystérieux Dark Angels, et plongez au cœur d’un Space Hulk dans une lutte désespérée contre les Genestealers. Devenez plus puissant, acquérez des compétences et des capacités et maîtrisez des armes dévastatrices au fur et à mesure que vous gagnez de l’expérience. Jouez en solo ou en mode multijoueur coopératif en ligne avec jusqu’à 4 joueurs.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Naviguez dans un océan de criminalité et de corruption pour équilibrer l’écosystème sanglant de Necromunda en tant que mercenaire impitoyable. L’argent est bon, le chien est fidèle et le pistolet est fiable – Mais pouvez-vous survivre à la chasse ? Necromunda: Hired Gun est un FPS indépendant, rapide, violent et palpitant qui se déroule dans les recoins les plus sombres de la plus célèbre ville-ruche de Warhammer 40,000.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Dans Warhammer 40,000: Space Marine, vous incarnez le capitaine Titus, membre du chapitre des Ultramarines et vétéran aguerri de nombreuses batailles. Une horde d’un million d’Orks forts a envahi un Monde Forge impérial, une des planètes-usines où sont créées les machines de guerre qui défendent l’humanité dans cette guerre éternelle. On ne peut pas perdre cette planète, ni ignorer la menace encore plus grave tapie dans les ombres de ce monde.



Préparez-vous à affronter l’avenir sombre et sinistre du 41e millénaire, où vous dirigerez le chapitre d’élite des Blood Ravens dans une histoire épique originale de trahison et de complot alors que vous serez au service de l’Empereur et que vous protégerez l’humanité des fléaux de l’univers de Warhammer 40,000. Personnalisez vos armées grâce à un outil révolutionnaire de personnalisation des unités qui vous permet de choisir les insignes, les bannières, les couleurs et les noms des escouades de vos armées. Remarque : Cette version de Warhammer 40,000: Dawn of War est un jeu solo uniquement. Le mode multijoueur en ligne n’est pas pris en charge. 

Basée sur le film d’animation informatique de 2008 des studios d’animation Pixar, la version jeu vidéo de WALL-E consiste à incarner un robot solitaire alors qu’il navigue dans un monde plein de déchets et entreprend une improbable randonnée à travers le cosmos. Le gameplay consiste à utiliser les capacités distinctes de WALL-E pour créer des « cubes » utilisés pour construire des plateformes ou pour créer des distractions. En plus de résoudre des énigmes tout au long de l’aventure en solo, jusqu’à quatre joueurs peuvent participer à des mini-jeux allant des courses chronométrées dans l’espace aux batailles compétitives.



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox