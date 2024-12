Clin d’oeil : Orange pédale vers l’avenir avec des vélos cargo pour ses interventions

Les techniciens de terrain d’Orange délaissent leur véhicule pour des vélos cargo à Nantes et à Rennes.

“Dans l’Ouest, Orange pédale vers un avenir plus durable”, voici une nouvelle démarche innovante pour réduire son empreinte carbone, Orange expérimente l’utilisation de vélos cargo à Nantes et Rennes. Jean-Marc Escalettes, directeur d’Orange Grand Ouest a annoncé le 5 décembre sur le réseau social X, que les techniciens de terrain de l’opérateur testent ces moyens de transport alternatifs, visant à conjuguer efficacité opérationnelle et réduction des émissions de CO₂. Une solution en phase avec les ambitions de transition écologique tout en adaptant les pratiques aux réalités urbaines.

Du côté de la concurrence, les équipes de Free Proxy, service d’assistance de proximité de Free, utilisent pour leur part depuis plus d’un an des vélos électriques dans les zones denses pour intervenir chez les abonnés. Des véhicules électriques sont également mis à disposition.

