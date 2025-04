Abonnés Freebox Pop, Ultra et Delta : une nouvelle chaîne cinéma remplie de films cultes débarque gratuitement sur Pluto TV

En ce premier avril, le service AVOD Pluto TV lance une nouvelle chaîne dédiée à des comédies cultes.

La plateforme de streaming financée par la publicité recommence à étoffer son catalogue, après le lancement de Pluto TV Hits France en février dernier et d’une autre dédiée à l’UFC en mars. Cette fois, c’est une nouvelle chaîne de cinéma qui est proposée, avec la promesse d’accéder à des films plutôt appréciés.

Elle se nomme sobrement “Pluto TV Comédies Cultes” et entend proposer une vaste séléction de contenus, allant de “l’humour intemporel des années 90 aux pépites hilarantes d’aujourd’hui” et ainsi permettre de redécouvrir des films qui ont “marqué des générations“.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, la plateforme propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animé, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité, mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android, comme la Freebox Pop et mini 4K, ou encore l’Apple TV.

