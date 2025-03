Abonnés Freebox et Amazon Prime : 5 nouveaux jeux PC à récupérer, allant du mignon à un cauchemar de Science-Fiction

Vous pouvez découvrir plusieurs aventures pour le moins étonnantes grâce à Amazon Prime cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Prime Gaming ajoute cinq titres à son catalogue. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période.

Gamedec est un RPG isométrique cyberpunk solo. Vous êtes un détective de jeux vidéo qui résout des crimes dans des mondes virtuels. Faites preuve d’intelligence pour recueillir des informations auprès de vos témoins et de vos suspects et découvrir des stratagèmes trompeurs. Le jeu s’adapte continuellement à vos décisions et ne se prononce jamais.



Environ 20 ans après les événements décrits dans Deus Ex, le monde commence à peine à se remettre d’une dépression mondiale catastrophique. Dans la période chaotique de la reprise, plusieurs factions religieuses et politiques voient une opportunité de remodeler un gouvernement mondial à leur convenance, comprenant que les bons choix maintenant pourraient déterminer la forme de la société humaine pour les décennies, voire les siècles à venir. Dans ce cauchemar technologique qu’est Deus Ex ; Invisible War, prenez part à la lutte obscure pour faire renaître le monde de ses propres cendres.

Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Pour davantage de joie et de bonne humeur, tournez-vous vers Let’s build a Zoo. Importez et élevez des créatures rares, recrutez le personnel adéquat, faites en sorte que vos visiteurs soient satisfaits et gérez de nombreux événements étranges et merveilleux. Puis, essayez-vous à l’épissage de l’ADN et assemblez plus de 300 000 espèces animales différentes, des majestueuses girafes-éléphants aux paisibles chouettes-panda.



Avis aux amateurs de ride, Sesssion : Skate Sim est fait pour vous. Conçues par et pour les skaters, les commandes à double manche reproduisent fidèlement vos pieds sur le skateboard pour une expérience ultra-réaliste. Essayez de vrais spots de skate emblématiques. Personnalisez votre skater et votre équipement avec des articles des plus grandes marques.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Depuis de nombreuses années, les habitants d’une petite ville se tiennent à l’écart d’un manoir local situé à l’orée d’une forêt. Ses murs sombres et détruits cachent un terrible secret sur le meurtre non élucidé du shérif et de sa femme… Dans The Wisbey Mystery, l’histoire se poursuit lorsqu’un jeune journaliste, auteur de l’article sur l’incident, disparaît dans des circonstances troubles. Peut-être que le journal du maniaque qu’il a découvert plus tôt y est pour quelque chose… Résolvez le mystère du manoir et sauvez le journaliste avant qu’il ne soit trop tard.



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

