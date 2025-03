WhatsApp : une grosse nouveauté débarque sur iPhone, les fans de l’application seront ravis

WhatsApp peut désormais devenir l’application par défaut pour les appels et SMS sur iPhone avec iOS 18.2

Apple a franchi une nouvelle étape dans son ouverture à des alternatives tierces avec l’introduction de l’API permettant aux utilisateurs d’iPhone de choisir des applications tierces comme options par défaut pour la gestion des appels et des messages. Cette fonctionnalité, disponible avec iOS 18.2, est désormais supportée par WhatsApp, qui peut être sélectionné comme application par défaut pour les appels et les SMS.

La dernière mise à jour de WhatsApp pour iPhone, repérée par WABetaInfo, permet enfin aux utilisateurs de choisir l’application comme client de messagerie ou de téléphonie par défaut. Une fois cette option activée dans les paramètres, toute interaction avec un numéro de téléphone ou un lien de contact (par exemple via Safari, Contacts ou Plans) ouvrira automatiquement WhatsApp, plutôt que l’application native Téléphone ou Messages d’iOS.

Cette évolution fait partie d’un mouvement plus large d’Apple vers une plus grande interopérabilité au sein de son système mobile. Depuis iOS 14, l’entreprise permet déjà aux utilisateurs de définir des alternatives aux applications par défaut pour les navigateurs et les clients de messagerie. Avec la mise à jour iOS 18.2, Apple élargit cette possibilité à d’autres types d’applications, telles que la gestion des appels, des SMS, des paiements, ou encore des services de cartographie.

Si cette initiative s’inscrit dans un cadre législatif, en particulier pour répondre aux exigences du Digital Markets Act (DMA) en Europe, Apple a décidé de rendre cette ouverture disponible à l’ensemble de ses utilisateurs, peu importe leur région. Un geste qui témoigne de la volonté de l’entreprise de favoriser une personnalisation accrue de l’expérience iOS tout en respectant les nouvelles régulations.

Comment paramétrer WhatsApp par défaut ?

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il est nécessaire de mettre à jour WhatsApp vers la dernière version, disponible pour tous les utilisateurs, même en dehors des programmes bêta. Une fois la mise à jour installée, il suffit de se rendre dans les paramètres du téléphone pour définir WhatsApp comme application par défaut pour les appels et les messages, ouvrant ainsi la voie à une expérience plus fluide et personnalisée dans l’écosystème iOS.

Source : Via Mac4ever

