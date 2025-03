4 nouveaux films et 1 série désormais inclus pour les abonnés Free sur Oqee Ciné

8 mm : Huit millimètres à Stuart Little, la plateforme de streaming de Free enrichit un peu plus son catalogue.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés toutes les semaines. Cette semaine, OQEE Ciné propose une sélection de films et une série jeunesse Thriller, animation et drame, voici les nouveautés de ce vendredi 28 mars.

8 mm : Huit millimètres (1999, Thriller) – Réal. : Joel Schumacher Avec : Nicolas Cage, Joaquin Phoenix | Un détective privé plonge dans l’univers sordide des snuff movies après la découverte d’une mystérieuse bobine de film.

À la recherche du bonheur (2006, Drame) – Réal. : Gabriele Muccino Avec : Will Smith, Jaden Smith | Un père célibataire lutte contre l’adversité pour offrir un avenir meilleur à son fils.

Stuart Little 2 (2002, Animation, Aventure) – Réal. : Rob Minkoff Avec : Michael J. Fox (voix), Geena Davis | Stuart, le petit souriceau, se lance dans une mission périlleuse pour sauver une amie en détresse.

Stuart Little – La série (2003-2004, Animation, Famille) – Réal. : Audu Paden Avec : Hugh Laurie (voix), Jennifer Hale | Stuart vit des aventures rocambolesques au sein de la famille Little et au-delà.

World Invasion : Battle Los Angeles (2011, Action, Science-fiction) – Réal. : Jonathan Liebesman Avec : Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez | Une unité de Marines combat des extraterrestres envahissant Los Angeles.

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile (forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est accessible sur de nombreux supports : mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick et le web. Elle dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox, y compris ceux dépourvus d’Oqee, comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox