Abonnés Freebox Ultra, Delta et Pop : Canal+ annonce le lancement du Dolby Vision

À l’occasion de la sortie de Beetlejuice Beetlejuice sur sa plateforme, la qualité d’image Dolby Vision sur de nombreux supports, dont le player Pop (Free TV 4K), avec Canal+.

Comme annoncé en septembre dernier, et avec un peu de retard, le Dolby Vision est désormais officiellement disponible pour les abonnés Canal+. Ce format amélioré de HDR peut proposer jusqu’à 12 bits de couleurs, soit 68 milliards de nuances pour une image plus réaliste, et peut donc être aujourd’hui visionné depuis votre abonnement Canal.

Pour l’heure, seuls certains programmes sont disponibles en Dolby Vision via Canal+: Dune : Deuxième partie, Bad Boys : Ride or Die, Furiosa : une saga Mad Max, Paris Has Fallen, Twisters, Beetlejuice Beetlejuice, Trap, To The Moon. Mais la filiale de Vivendi indique également que d’autres programmes en profiteront, citant : L’Amour Ouf, Le Comte de Monte-Cristo, Gladiator II, Joker: Folie à Deux, Venom: the Last Dance Families like Ours ….

Le player Freebox Pop, disponible pour les abonnés Freebox Delta, Ultra et Pop en player principal, mais aussi pour les autres abonnés Free en multi-TV est compatible, mais il n’est pas le seul. Voici la liste des appareils supportant le Dolby Vision fournie par Canal+:

Smart TVs (si elles sont compatibles Dolby Vision) : TVs LG (2019+, compatible Dolby Vision uniquement), TVs Hisense (2020+), TVs Sony sous Android TV, TVs TCL sous Android TV, TVs Philips sous Android TV, TVs Philips sous Titan OS

Apple TV 4K

Nvidia Shield, Chromecast avec Google TV 4K, Amazon Fire Stick 4K et Fire Cube

Le décodeur Free TV 4K (Pop)

Les décodeurs Bouygues “Brooklyn” et “Vancouver”

Les décodeurs SFR Connect

Pour en bénéficier, il faudra donc avoir un appareil compatible mais aussi avoir souscrit à l’option donnant accès aux contenus en UHD avec Canal+. Pour les utilisateurs de décodeurs, de boitiers ou de TV sous Android TV ou d’Apple TV, activez le HDR dans les réglages de l’application CANAL+ (positionnez le HDR en “Auto”). Pour les utilisateurs d’Apple TV, assurez-vous d’avoir activé la plage dynamique dans les Réglages de votre Apple TV (Réglages > Vidéo et Audio > Adapter au contenu > Adapter à la plage dynamique > Oui). Une fois ces manipulations réalisées, si vous lancez un film disponible en Dolby Vision, ce dernier se lancera automatiquement dans ce format, annonce Canal.

