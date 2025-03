Iliad sur le toit de l’Italie depuis déjà 7 ans, la concurrence n’arrive pas à contrecarrer ses plans

Iliad continue sa folle progression sur le marché italien en 2024, consolidant sa place parmi les principaux acteurs du secteur. La croissance de sa base d’abonnés est toujours aussi solide sur le mobile que sur la fibre avec au total près de 12 millions de clients. Pour la première fois, son flux de trésorerie opérationnel passe les 100 millions d’euros sur le mobile. L’opérateur est rentable.

Une réussite qui perdure depuis son lancement en 2018. En Italie, Iliad a conservé pour la 7ème année consécutive sa place de leader des recrutements de nouveaux abonnés Mobile avec 906 000 nouveaux abonnés nets Mobile dont 189 000 lors du 4e trimestre, et ce malgré l’agressivité commerciale à son égard des marques secondaires des grands opérateurs dans le pays (TIM, Vodafone et WindTre).

Iliad Italia termine également l’année leader des recrutements sur le Haut et Très Haut Débit avec 142 000 nouveaux abonnés fibre recrutés pour un total de 349 000 clients. Avec un total de 11,98 millions d’utilisateurs, Iliad déjoue les prédictions sceptiques émises lors de son lancement. L’opérateur a su s’imposer face aux mastodontes du marché, y compris face à Vodafone, qui a récemment quitté l’Italie.

Pour la 1ère fois depuis son lancement, l’activité Mobile d’Iliad Italia a aussi vu son OFCF (Operating Free Cash Flow) dépasser la barre des 100 millions d’euros, ce qui a permis de couvrir amplement les investissements destinés à servir la croissance de son parc d’abonnés fibre.

Sa part de marché a atteint 14,8 % au troisième trimestre 2024, selon les données de l’AGCOM, l’autorité italienne des télécommunications. Une couverture réseau en expansion

Pour accompagner son développement, Iliad continue d’étendre son infrastructure. Fin 2024, l’opérateur comptabilisait plus de 17 000 sites actifs, dont 10 570 antennes en propre et 6 800 via Zefiro, une coentreprise détenue à parts égales avec WindTre.

Fidèle à son ADN, Iliad Italia maintient une grille tarifaire agressive avec des forfaits mobiles allant de 7,99 € à 11,99 € par mois, ainsi qu’une offre M2M à 1,99 € et une offre data à 14,99 €. Côté fibre, l’opérateur propose une offre FTTH à 25,99 € par mois, ou 21,99 € pour ses abonnés mobiles. En mai 2023, Iliad a également pénétré le marché des entreprises en lançant des offres dédiées aux TPE et PME, poursuivant ainsi sa diversification. En 2025, Iliad Italia semble plus que jamais en mesure de poursuivre son ascension et de renforcer encore davantage la position du groupe Iliad en Europe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox